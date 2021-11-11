Как в Якутии поддерживают стартапы

Якутская экосистема поддержки стартапов - одна из самых эффективных и открытых на Дальнем Востоке. За последние два года она стала доступной и для участников из других регионов. Якутские ИТ-энтузиасты еще на этапе идеи ориентированы на создание востребованных продуктов для внешних рынков. И сегодня их проекты представлены в разных городах России и за рубежом.

Основными площадками инфраструктуры поддержки стартапов в регионе выступают технопарк "Якутия", ИТ-парк "Якутск", акселератор "Б8", а также районные ИТ-центры.

Главная площадка для инновационных проектов

- Мы осознанно сделали ставку на цифровизацию и достигли реальных успехов. У нас живут очень талантливые ребята, которые не боятся делать то, чего никто не делал. Сейчас Якутия является лидером по экспорту информационных услуг на Дальнем Востоке, - заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Активная поддержка стартапов в регионе началась 10 лет назад, когда появился ключевой элемент системы - технопарк "Якутия". Сегодня это главная площадка, где можно запустить свой проект на стадии идеи или развивать уже готовые продукты.

Технопарк включает ИТ-парк высоких технологий "Якутск", биотехнологическую лабораторию, региональный центр инжиниринга и филиал в городе Нерюнгри. В технопарке получают финансовую, юридическую и другие виды поддержки компании из различных сфер, включая медицину и образование, электронную коммерцию, экологию, производство, сельское хозяйство. Проекты ИТ-направления становятся резидентами ИТ-парка "Якутск".

Сегодня в технопарке и ИТ-парке располагаются 167 проектов. Около 70 процентов стартапов изначально нацелены на создание продуктов, которые могут выйти на международные рынки.

В первом полугодии 2021 года общая выручка резидентов технопарка и ИТ-парка составила 729 миллионов рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. За шесть месяцев этого года компании технопарка и ИТ-парка привлекли 60 миллионов рублей инвестиций, создали 334 рабочих места. Продукция, произведенная в технопарке "Якутия", поставляется в пять стран мира.

- За этими цифрами огромная работа всех резидентов, каждый проект которых нацелен на улучшение качества жизни населения республики. Планы технопарка "Якутия" амбициозные: развивая инновационную экосистему в регионе, стать к 2024 году инновационно-технологическим центром-лидером, который обеспечит комплексную поддержку высокотехнологичных проектов и компаний, - говорит директор технопарка "Якутия" Петр Габышев.

Самый северный акселератор стартапов

Акселератор "Б8" начал свою работу весной 2019 года. Это площадка для стартапов предпосевной стадии, создавших минимально жизнеспособный продукт (MVP) и нуждающихся в его доработке, а также инвестициях. Программа ускоренного развития инновационных проектов включает в себя не только финансовую, но и менторскую, инфраструктурную и образовательную поддержку.

Проекты-участники становятся резидентами ИТ-парка "Якутск", а финалисты программы получают инвестиции в размере 1,65 миллиона рублей. За два года акселератор "Б8" выпустил 52 проекта, 37 из которых получили инвестиции.

По словам гендиректора венчурной компании "Якутия" и Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) Василия Ефимова, миссия "Б8" - дать возможность инновационным предпринимателям совершить глобальный прорыв, то есть помочь им сделать качественный продукт и подготовить проект к масштабированию.

Примечательно, что в пятом потоке (выпуск состоялся летом 2021 года) финалистами стали три проекта из Москвы и три - из дальневосточных регионов. По мнению москвича Александра Гурина, создателя платформы для ускорения проектов-долгостроев Metadoor-Dev, якутский акселератор позволил им сделать важный рывок.

- Нас провели по четкой пошаговой программе, в результате которой наша команда протестировала разные гипотезы для более 50 нефтегазовых компаний. Мы точно определились в плане нашего позиционирования и получили 1,65 млн рублей инвестиций. Это был очень крутой опыт! - отметил Александр Гурин.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Этой осенью акселератор "Б8" отобрал на новый шестой поток 11 инновационных проектов со всей России. Они очень разные. Это программа для дефектоскопии кровель, видеосервис для найма сотрудников, приложение, которое позволит избежать "выгорания", медицинские экзоскелеты и другие. После работы с бизнес-менторами, шесть финалистов представят свои проекты на Демо-дне в декабре. Лучшие получат предложения о финансировании.

Ориентация на экспорт

На Якутию приходится 85 процентов экспорта ИТ-услуг Дальневосточного федерального округа, по этому показателю республика входит в первую десятку регионов Российской Федерации. По мнению министра инноваций республики Анатолия Семенова, из-за отдаленности Якутии от рынков сбыта, местные стартапы изначально стремятся создавать ИТ-продукты, которые могли быть востребованы на внешних рынках.

Флагманские ИТ-компании Якутии пошли именно этим путем. Например, агрегатор такси inDriver "родился" из группы в соцсети "Вконтакте", где местные жители договаривались о стоимости поездки, и вырос до международной компании, представленной в 34 странах мира. Не отстают и якутские компании MyTona и Fntastic, чьи игры попали в зарубежные рейтинги. А Fntastic в этом году объявил о запуске нового продукта - виртуального cервиса для организации удаленной работы Continent. Его уже тестируют inDriver, MyTona и отделение Ростелекома в Якутии.

Купить из видео

Глядя на успех большой якутской тройки и опираясь на поддержку инновационной инфраструктуры, молодые компании и команды энтузиастов активно развиваются с прицелом на рынки за пределами Якутии. Они создают сервисы для отрасли e-commerce, образовательные платформы, решения для развития детей, школы для обучения молодого поколения ИТ-компетенциям и многое другое.

Один из успешных проектов - видеостриминговая платформа для рынка электронной коммерции от резидента ИТ-парка "Якутск" компании Boontar. С помощью платформы Boontar Live можно организовать покупку и продажу товаров прямо из видео, не переходя на сторонние площадки. Кнопка "купить" появляется прямо в видеотрансляции или видеоролике. Решение от якутского предпринимателя Сергея Протопопова оказалось востребованным на рынке e-commerce. С помощью платформы продавали свои книги серийный предприниматель Оскар Хартман и миллиардер Игорь Рыбаков.

В 2019 году компания Boontar стала победителем Акселератора Сбера и 500 Startups. А в 2021-м Сергей Протопопов вместе с партнерами запустил новый проект - приложение для здорового похудения Soon.

Офисы Boontar находятся в Якутске и Москве. При этом, по словам Сергея Протопопова, почти вся разработка осуществляется в Якутии. Основатель проекта утверждает, что компания не планирует покидать республику, так как здесь работают отличные ИТ-специалисты и созданы все условия для развития технологического предпринимательства.

Агрегатор курьеров для бизнеса

Еще один успешный ИТ-проект - приложение для поиска курьеров "Gogo Курьер" от выпускника акселератора "Б8", резидента ИТ-парка "Якутск" Дмитрия Баишева. В приложении компании могут оформить курьерскую доставку для покупателя в течение двух минут. Сегодня "Gogo Курьер" используют в Якутии, а также в Южно-Сахалинске, Сургуте, Москве, Кызыле и Актау. К сервису подключились более 500 организаций и 350 курьеров, выполнено свыше 45 тысяч доставок.

Стартапы - детям

Правительство Якутии уделяет особое внимание развитию ИТ-компетенций у молодого поколения. В республике работают более 50 ИТ-школ по различным направлениям: от робототехники и анимации до программирования и 3D-моделирования. Семь из них являются резидентами ИТ-парка "Якутск".

Школа Rum Animation Studio специализируется на 2D-рисовании и 3D-анимации. У студии 3D-анимации Rum в Якутске уже более 1500 выпускников. Компания открыла филиалы во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Казани и Москве. По словам основателей, приобретенные в студии знания по азам анимации и программирования помогут ребятам разрабатывать компьютерные игры и участвовать в развитии креативной индустрии.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха(Якутия)

Другой яркий пример детского проекта - книги с функцией дополненной реальности. Резидент ИТ-парка "Якутск", выпускник акселератора "Б8" компания "МультиДиТек" выпускает книги с анимированными иллюстрациями под брендом Smart Books. Если ребенок наводит на страницу камеру смартфона с предустановленным приложением, картинка на экране становится объемной и "оживает".

Идея детских книг с анимацией заинтересовала зарубежных партнеров. В 2017 году канадский издатель предложил компании дополнить анимированной графикой книгу детской писательницы Маргарет Джиллри-Фрейзер "Путь дельфина". И якутская компания реализовала эту задумку.

В 2019 году у проекта появился партнер - писательница Лия Льюис, которая помогает компании с дистрибьюцией книг в США. Продукция бренда Smart Book уже появилась на всех российских крупных маркетплейсах (Ozon, Wildberries). Сейчас у проекта 15 активных серий, тираж каждой от 500 до трех тысяч экземпляров.

Сервис подготовит к работе мечты

Выпускники акселератора "Б8", резиденты ИТ-парка "Якутск", основатели проекта Skillometer Сергей и Роза и Баишевы развивают образовательную платформу, которая помогает кандидатам подготовиться к вакансии, о которой они мечтают. Компания создала адаптивную систему Adaptive Employment System (AES), которая с помощью ИИ подбирает для пользователя вакансии, максимально подходящие под его компетенции и дает рекомендации по подготовке к "вакансии мечты". Система формирует для пользователя индивидуальную образовательную траекторию развития компетенций, предлагает список курсов, где можно приобрести навыки, необходимые для желанной позиции. Сегодня сервис выдает рекомендации по более чем 500 профессиям с фильтрацией по городам и регионам.

Работодателю адаптивная система позволяет найти сотрудника с запрашиваемыми компетенциями. Сервисом уже заинтересовались профильные организации не только Якутии, но и Ульяновской, Оренбургской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

Skillometer будет агрегировать вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья и помогать им в трудоустройстве. В частности, в систему интегрируют режим для слабовидящих.

Мероприятия технопарка "Якутия"

В декабре 2021 года технопарку "Якутия" исполняется 10 лет. К первому юбилею приурочено множество мероприятий, которые пройдут на онлайн-площадке технопарка в ноябре-декабре. Среди них - выставки, посвященные Году науки и технологий в России, 10-летию технопарка и АО "Венчурная компания "Якутия". На выставках будут представлены проекты технопарка, ИТ-парка и выпускников акселератора "Б8". В декабре пройдет республиканский форум "Региональная инновационная экосистема" и хакатон Hack-the-ICE 3.0 по разработке ИТ-продуктов.