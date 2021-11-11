Популяция камчатских оленей стала возрождаться после извержения вулкана

Сотрудники Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника в ходе исследования редких парнокопытных зарегистрировали много оленят, родившихся в этом году, сообщила пресс-служба заказника.

На Камчатке группировка диких северных оленей численностью несколько сотен голов сохранилась только в Кроноцком заповеднике. После извержения вулкана Кизимен, случившегося 10 лет назад, на традиционные зимние пастбища выпал пепел, но животные смогли выжить. Несмотря на положительную динамику численности, в 2020 году специалисты отметили, что группировка находится в критическом состоянии и для ее сохранения нужны кардинальные меры.

- Необходимо создать охранную зону Кроноцкого заповедника, в которую войдут ключевые местообитания диких северных оленей, их зимние пастбища, которые сейчас находятся за пределами особо охраняемой природной территории. Одной из мер по сохранению вида может стать и создание питомника, - отметил директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок.

В сентябре и октябре этого года сотрудники заповедника провели учет диких северных оленей. Всего было встречено 139 животных, из которых почти 60 процентов - одиночные самки и самки с телятами-сеголетками.

- Отобрано большое количество проб биоматериала животных для продолжения генетических исследований, - сообщила научный сотрудник заповедника Нина Ким.

Напомним, камчатский дикий северный олень внесен в Красную книгу Камчатского края, это самый крупный подвид парнокопытных в Евразии.