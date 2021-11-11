Роспотребнадзор сертифицировал якутский препарат от COVID-19

Роспотребнадзор сертифицировал разработанную якутскими учеными биологически активную добавку из березы и ягеля. Она предназначена для профилактики коронавируса, а также ускорения реабилитации пациентов, которые перенесли эту инфекцию.

"Теперь может быть налажено широкое производство и реализация биологически активной добавки "Бетукладин". По словам исследователей, она зарекомендовала себя как эффективное средство для борьбы с последствиями коронавируса", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства Якутии.

Сначала ученые начали работать над лекарством для профилактики при лечении гепатита и туберкулеза легких. Но клинические исследования показали, что препарат эффективен и при восстановлении после COVID-19.

Кстати

Якутские ученые постоянно работают над новыми исследованиями в области медицины, биотехнологий, экологии, новых материалов и в других актуальных направлениях. Среди разработок - ткань для арктической одежды, которая обеспечит защиту от предельно низких температур, лютеиновая паста из криосырья.