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11.11.2021 20:55
Рубрика: Экономика

Сахалинская область может достичь углеродной нейтральности к 2024 году

Текст: Татьяна Дмитракова
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Правительство утвердило Концепцию развития водородной энергетики в России. Она предполагает создание как минимум трех производственных кластеров. Один из них - Восточный в Сахалинской области - ориентирован на экспорт в Азию и развитие водородной инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики.

"Уже подписано и реализуется соглашение между "Росатомом" и Air Liquide о строительстве на Сахалине завода по крупнотоннажному производству водорода, - сообщил "РГ" губернатор области Валерий Лимаренко. - Подписан договор с "Газпромом" о выделении метана для производства 30 тысяч тонн водорода в год. Он пойдет на экспорт и на внутреннее потребление, в частности, будет использоваться на железнодорожном транспорте".

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Соглашение между "Трансмашхолдингом", "Росатомом" и РЖД тоже заключено. Уже удалось наладить разработку и передачу модельных образцов по водородной тематике индустриальным партнерам на производство. Об этом "РГ" рассказал руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Новые и мобильные источники энергии" Юрий Добровольский. Центр создан на базе Института проблем химической физики РАН в Черноголовке.

Однако, предупреждают эксперты, для создания полноценной водородной экономики в России требуются масштабные исследования и практическая отработка научных идей.

В этом году в Научно-образовательном центре мирового уровня (НОЦ) "Север - территория устойчивого развития" был представлен проект по запуску технологической платформы по разработке и апробации в условиях Крайнего Севера водородных технологий полного цикла. Извлечения, хранения и использования водорода для энергоснабжения.

В Арктике более чем достаточно воды, которая пригодна для извлечения готового топлива. На Сахалине же сырьем для водородной энергетики видят в первую очередь природный газ. И создают здесь новые компетенции. "Мы ориентируемся и на потребности региона, и на международную повестку, - подчеркнула врио ректора Сахалинского госуниверситета Мария Ганченкова. - Строительство водородного кластера потребует новых специалистов, будет привлекать сюда людей".

Требованием времени становится и открытие на базе госуниверситета Центра компетенций перспективной энергетики. "Ключевыми направлениями его деятельности будут водородная энергетика и возобновляемые источники энергии,- отметил замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области Евгений Гетц. - В задачи Центра компетенций входят подготовка молодых специалистов, разработка технологий водородной энергетики, мониторинг результатов внедрения этих новаций и развитие полигонов.

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Между тем в Сахалинском госуниверситете в партнерстве с Институтом проблем химической физики РАН открылась лаборатория электрохимических источников для возобновляемой энергетики. Упор в ее работе планируют сделать на создании новых накопителей энергии для Сахалина и Курил на основе солнечных батарей и ветрогенераторов. А также на изучении накопления и потребления водорода.

"Таким образом, Сахалинская область имеет все предпосылки для достижения углеродной нейтральности к 2024 году, - считает Валерий Лимаренко. - Она станет пилотным регионом в сфере водородной энергетики и перейдет к торговле углеродными единицами".

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Наука и университеты" получил субсидии на открытие шести молодежных научных лабораторий НОЦ "Север - территория устойчивого развития" .

Проекты НОЦ направлены на развитие арктических регионов, что поможет раскрыть экономический потенциал северных областей и создать новые рабочие места. А усиление экономики севера повлияет на экономику всей страны.

В Ямало-Ненецком АО началось строительство автономной международной арктической станций "Снежинка". Тематика октября Года науки и технологий, напомним, была посвящена энергетике будущего.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Национальные проекты 2019-2024

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