Шесть хабаровчан задержаны за покупку сертификатов о вакцинации

Полиция Хабаровска задержала шесть человек, которые купили фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Как сообщает краевое УМВД, они передали деньги за получение медицинских документов без фактического прохождения прививки. Чтобы не было подозрений, к месту "укола" прикладывался ватный тампон, а инъекция уничтожалась. Сейчас полицейские "устанавливают лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния".

СУ СК РФ по региону возбудило уголовные дела по статьям о получении взятки и мелком взяточничестве.