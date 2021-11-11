Товары застряли в дальневосточных портах

Получить заказы к Новому году в России успеют не все потребители, а некоторые товары даже могут оказаться в магазинах в дефиците, рассказали "РГ" представители логистических компаний. Порты Дальнего Востока, обслуживающие транзитные и импортные потоки, не справляются с возросшей нагрузкой, задержки доставки грузов уже достигают 40 дней. Единого мнения о том, когда ситуация разрешится, пока нет.

Возникшую проблему накануне обсуждали на совещании у президента России. Перебои с доставкой товаров в регионы Дальнего Востока начались еще в октябре. Камчатка, Сахалин, Чукотка, Магаданская область, зависящие от поставок морем, начали испытывать сложности, в частности, с получением продуктов и стройматериалов. Навести порядок президент поручил минтрансу.

Как сообщили в министерстве, вопросы с доставкой социально значимых товаров будут решены к концу ноября. Создана рабочая группа, которая приняла решения о переходе при необходимости морских портов ДФО на круглосуточный режим работы. На каботажные линии поставят дополнительные суда, а судоходные компании будут согласовывать с операторами терминалов портов расписания работы судов. Полностью нормализовать ситуацию в минтрансе рассчитывают к середине декабря.

Логистические компании и перевозчики дают другие прогнозы.

Доставка грузов по Дальнему Востоку может войти в обычный режим к Новому году, считает директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. Но перевозки по другим направлениям могут нормализоваться не ранее второй половины 2022 года, отмечает директор по интермодальным операциям логистической компании "Даксер" Роман Ипатов. Возникший коллапс представители рынка связывают с "высоким сезоном", когда объемы перевозимых грузов растут. Но на сезонный фактор наложились несимметричность российского экспорта и импорта, а также мировая конъюнктура.

Нагрузка на порты возросла во всем мире, так как пик пандемии пошел на спад и началось восстановление потребительского спроса, говорит директор операционного департамента группы компаний AsstrA. Возрос спрос на контейнерные перевозки, а вслед за спросом поползли вверх и цены. Транзитные и экспортно-импортные поставки оказались выгоднее через российские порты на Дальнем Востоке. Туда вместо порта Санкт-Петербурга поставщики и перенаправили потоки грузов. Дальневосточные порты быстро заполнились товарами и порожними контейнерами. Отправлять их обратно, например в Китай, проблематично, так как Россия вывозит на экспорт из этих портов грузов меньше, чем ввозит.

В России ратовали за увеличение грузовых перевозок. За год грузооборот из Китая вырос более чем на 30%, говорит Мисаилов. Но ритмичность поставок нарушила пандемия. Многие компании перестали делать запасы товаров и стали работать с колес, под заказ. Как только потребительский спрос начал восстанавливаться, число заказов резко выросло. Справиться с этим транспортная инфраструктура не смогла.

Коллапс затронул не только порты. Серьезные затруднения сейчас есть на всех железнодорожных погранпереходах, сообщили "РГ" в "РЖД Логистика". Нагрузка на железную дорогу возросла из-за роста ставок на морской фрахт и нехватки порожних контейнеров, пояснили в компании.

Логистические сбои затронули не только Россию, они носят глобальный характер. С транспортным коллапсом сейчас столкнулись в США

Подобные проблемы затронули не только Россию. Сбои носят глобальный характер, отмечают эксперты. Транзитный порт Пусан в Республике Корея также полностью загружен, говорит представитель АСЕХ Артем Багдасарян.

Логистические сбои в мире начали возникать в 2020 году. В период прошлых новогодних каникул скопления порожних контейнеров возникли в США. В этом году в канун праздников снова складывается подобная ситуация. Транспортный коллапс, по сообщению Reuters, начал нарастать с октября. В терминалах двух основных портов США - Лонг-Бич и Лос-Анджелес скопилось не менее 500 тысяч контейнеров. Эксперты связывают эти проблемы с особенностями регулирования перевозок в США.

В России действуют свои ограничители. Разрешить ситуацию можно, задействовав альтернативные маршруты доставки грузов в западную часть страны, говорит генеральный директор Nawinia Олег Урван. Например, можно было бы использовать Северный морской путь, но не хватает ледоколов. Чтобы обеспечить северный завоз, может потребоваться, например, введение временного приоритета на обработку каботажа. В перспективе нужно увеличивать парк контейнеров и развивать портовую и наземную транспортную инфраструктуру, считают эксперты. Компании уже начали строительство новых контейнерных площадок и терминалов. Но для оперативного решения проблем с доставкой продовольствия без вмешательства государства и контроля над логистическими мощностями не обойтись, считает гендиректор Cargotogo Владимир Павловский.

Регионы

В Приморье создадут штабы для работы со стивидорными компаниями Дальнего Востока, чтобы координировать доставку грузов в рамках северного завоза. Они займутся классификацией грузов на приоритетные, чтобы обеспечить население севера предметами первой необходимости и топливом, и те, что могут подождать транспортировки.

Это позволит оперативно создать контейнерные партии на Сахалин, Камчатку, Магадан и в течение недели наладить отправку их в приоритетном порядке. В северные регионы Дальнего Востока в ограниченные сроки навигации завозится все: от зубных щеток и продуктов до строительных материалов.

Поэтому в сложившейся ситуации определить приоритетные грузы - главная задача. Если в крупных городах дефицита продовольствия нет, то в небольших поселениях, например, чукотских Певеке и Билибино пустые прилавки пугают. Пока северный завоз продовольствия в Чукотском АО выполнен на 87,3 процента. Вчера из Владивостока в Анадырь прибыл теплоход "Сергей Гаврилов" и доставил 75 контейнеров с продуктами. Сегодня в Эгвекинот подойдет теплоход "Дежнев", на борту которого 25 контейнеров с продуктами, медикаментами и строительными материалами.

На Камчатке пустых полок в магазинах нет. Не было какое-то время детского питания, но через пару недель ситуация нормализовалась. На Сахалине все тоже спокойно. Сейчас во ­Владивостоке формируется п­артия грузов в островной регион - 1604 контейнера, 76 из них с социально значимым ­грузом.

По данным регионального ми­нистерства сельского хозяйства Магаданской области, проблем с товарами продовольственной группы в продаже нет. "На складах содержатся запасы продуктов питания, которых хватит на период от двух до трех месяцев непрерывной торговли", - пояснил министр Николай Кошеленко. Также он добавил, что партии свежих овощей в регион подвозят каждые десять дней.

Северный завоз обычно заканчивается в ноябре, но губернаторы некоторых регионов ДФО сейчас говорят о трехмесячной задержке.

Подготовила Ольга Журман (Владивосток)