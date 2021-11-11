В Комсомольске задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города

В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину, который вечером 9 ноября устроил стрельбу в одном из микрорайонов.

Ранее в соцсетях появилось видео, где отчетливо слышны выстрелы из оружия рядом с жилыми домами. После стрельбы неизвестные уехали с места на машинах.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, полицейским совместно с сотрудниками регионального УФСБ удалось разыскать стрелявшего. Им оказался 23-летний местный житель. Он рассказал, что стрелял в воздух из охолощенного оружия во время свадебного торжества. При этом никто не пострадал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Его расследованием займутся сотрудники регионального следкома.