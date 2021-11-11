В Магадане водитель высадил ребенка из маршрутки на мороз

Прокуратура Магаданской области проверяет информацию о водителе маршрутки, который высадил девятилетнего ребенка вечером на мороз.

Одно из СМИ сообщило, что мальчик оплатил проезд, но шофер не довез его до нужной остановки, мотивировав это тем, что его смена кончилась. Ребенок оказался на улице в темное время суток рядом с незнакомым мужчиной.

"Прокурор города Магадана разбирается в случившемся, будет дана оценка действиям перевозчика и водителя транспортного средства", - сообщили в надзорном органе.

Ход и результаты проверки взял на контроль прокурор области.