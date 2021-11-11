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11.11.2021 05:16
Рубрика: Происшествия

В Магадане водитель высадил ребенка из маршрутки на мороз

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Магаданской области проверяет информацию о водителе маршрутки, который высадил девятилетнего ребенка вечером на мороз.

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Одно из СМИ сообщило, что мальчик оплатил проезд, но шофер не довез его до нужной остановки, мотивировав это тем, что его смена кончилась. Ребенок оказался на улице в темное время суток рядом с незнакомым мужчиной.

"Прокурор города Магадана разбирается в случившемся, будет дана оценка действиям перевозчика и водителя транспортного средства", - сообщили в надзорном органе.

Ход и результаты проверки взял на контроль прокурор области.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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