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Рубрика: Происшествия

В Приморье дорожники заплатят миллионные штрафы за сговор на торгах

Текст: Ольга Журман

Приморское УФАС России оштрафовало две дорожные компании на 21,8 млн и 11,7 млн рублей соответственно. Они признаны участниками сговора на торгах по ремонту улиц во Владивостоке в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщается на сайте управления.

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Специалисты УФАС рассмотрели пять муниципальных контрактов на выполнение текущего ремонта дорог на сумму 808,7 миллиона рублей и пришли к выводу, что компании договорились: кто из них станет победителем в будущем аукционе, а кто будет работать на субподряде у победившего.

Итогом сговора стало заключение контрактов с минимальным снижением цены, то есть не получилось конкурентной борьбы, что не позволило сократить расходы городского бюджета. В отношении других участников сговора начато административное производство.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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