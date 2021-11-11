В Приморье дорожники заплатят миллионные штрафы за сговор на торгах

Приморское УФАС России оштрафовало две дорожные компании на 21,8 млн и 11,7 млн рублей соответственно. Они признаны участниками сговора на торгах по ремонту улиц во Владивостоке в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщается на сайте управления.

Специалисты УФАС рассмотрели пять муниципальных контрактов на выполнение текущего ремонта дорог на сумму 808,7 миллиона рублей и пришли к выводу, что компании договорились: кто из них станет победителем в будущем аукционе, а кто будет работать на субподряде у победившего.

Итогом сговора стало заключение контрактов с минимальным снижением цены, то есть не получилось конкурентной борьбы, что не позволило сократить расходы городского бюджета. В отношении других участников сговора начато административное производство.