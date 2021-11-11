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11.11.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 40 759 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 40 759 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 6240
  • 2 Санкт-Петербург 3230
  • 3 Московская область 2617
  • 4 Самарская область 1791
  • 5 Республика Крым 819
  • 6 Нижегородская область 783
  • 7 Воронежская область 777
  • 8 Свердловская область 731
  • 9 Красноярский край 726
  • 10 Пермский край 701
  • 11 Республика Башкортостан 680
  • 12 Ростовская область 650
  • 13 Саратовская область 645
  • 14 Омская область 586
  • 15 Смоленская область 578
  • 16 Челябинская область 572
  • 17 Иркутская область 559
  • 18 Ульяновская область 529
  • 19 Хабаровский край 515
  • 20 Брянская область 512
  • 21 Ставропольский край 511
  • 22 Алтайский край 510
  • 23 Волгоградская область 474
  • 24 Архангельская область 449
  • 25 Вологодская область 404
  • 26 Липецкая область 401
  • 27 Оренбургская область 401
  • 28 Тверская область 400
  • 29 Новосибирская область 399
  • 30 Калининградская область 397
  • 31 Пензенская область 396
  • 32 Республика Коми 387
  • 33 Удмуртская Республика 384
  • 34 Приморский край 382
  • 35 Ленинградская область 375
  • 36 Забайкальский край 369
  • 37 Севастополь 356
  • 38 Курская область 349
  • 39 Тюменская область 346
  • 40 Орловская область 345
  • 41 Белгородская область 345
  • 42 Кемеровская область 340
  • 43 Краснодарский край 339
  • 44 Владимирская область 329
  • 45 Новгородская область 305
  • 46 Республика Карелия 301
  • 47 Псковская область 295
  • 48 Республика Саха (Якутия) 288
  • 49 Ярославская область 287
  • 50 Рязанская область 275
  • 51 Томская область 272
  • 52 Мурманская область 268
  • 53 Тульская область 268
  • 54 Кировская область 267
  • 55 Астраханская область 257
  • 56 Ханты-Мансийский автономный округ 252
  • 57 Республика Татарстан 249
  • 58 Ивановская область 231
  • 59 Амурская область 222
  • 60 Курганская область 215
  • 61 Тамбовская область 210
  • 62 Калужская область 209
  • 63 Костромская область 206
  • 64 Республика Бурятия 206
  • 65 Республика Хакасия 205
  • 66 Республика Чувашия 179
  • 67 Республика Мордовия 164
  • 68 Республика Дагестан 163
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 151
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 137
  • 71 Республика Марий Эл 127
  • 72 Чеченская Республика 116
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 104
  • 74 Сахалинская область 96
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 88
  • 76 Республика Адыгея 83
  • 77 Республика Ингушетия 83
  • 78 Республика Тыва 73
  • 79 Республика Алтай 63
  • 80 Камчатский край 48
  • 81 Еврейская автономная область 46
  • 82 Республика Калмыкия 43
  • 83 Магаданская область 39
  • 84 Ненецкий автономный округ 20
  • 85 Чукотский автономный округ 19

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 952 472 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,13%
  • 2. Камчатский край 0,22%
  • 3. Республика Тыва 0,25%
За последние сутки подтверждено 1 237 смертей:
  1. Москва 94
  2. Санкт-Петербург 85
  3. Московская область 56
  4. Краснодарский край 49
  5. Ставропольский край 43
  6. Пермский край 42
  7. Нижегородская область 39
  8. Волгоградская область 35
  9. Ростовская область 35
  10. Республика Башкортостан 32
  11. Свердловская область 30
  12. Красноярский край 30
  13. Самарская область 29
  14. Челябинская область 29
  15. Алтайский край 28
  16. Саратовская область 27
  17. Воронежская область 26
  18. Пензенская область 24
  19. Республика Коми 23
  20. Иркутская область 23
  21. Оренбургская область 21
  22. Рязанская область 20
  23. Вологодская область 20
  24. Республика Чувашия 19
  25. Удмуртская Республика 18
  26. Республика Крым 17
  27. Тюменская область 17
  28. Тульская область 15
  29. Севастополь 14
  30. Брянская область 13
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 12
  32. Республика Хакасия 12
  33. Новосибирская область 12
  34. Ивановская область 11
  35. Республика Татарстан 11
  36. Липецкая область 10
  37. Омская область 10
  38. Забайкальский край 10
  39. Владимирская область 9
  40. Орловская область 9
  41. Тамбовская область 9
  42. Карачаево-Черкесская Республика 9
  43. Республика Саха (Якутия) 9
  44. Тверская область 8
  45. Мурманская область 8
  46. Кабардино-Балкарская Республика 8
  47. Архангельская область 7
  48. Республика Бурятия 7
  49. Белгородская область 6
  50. Калужская область 6
  51. Курская область 6
  52. Ярославская область 6
  53. Калининградская область 6
  54. Ленинградская область 6
  55. Псковская область 6
  56. Астраханская область 6
  57. Республика Мордовия 6
  58. Приморский край 5
  59. Костромская область 4
  60. Смоленская область 4
  61. Новгородская область 4
  62. Республика Адыгея 4
  63. Кировская область 4
  64. Ульяновская область 4
  65. Республика Карелия 3
  66. Республика Дагестан 3
  67. Республика Ингушетия 3
  68. Кемеровская область 3
  69. Республика Калмыкия 2
  70. Чеченская Республика 2
  71. Курганская область 2
  72. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  73. Республика Алтай 2
  74. Хабаровский край 2
  75. Еврейская автономная область 2
  76. Ненецкий автономный округ 1
  77. Камчатский край 1
  78. Магаданская область 1
  79. Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 251 691 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 156 человек:
  1. Москва 5505
  2. Санкт-Петербург 3118
  3. Московская область 2917
  4. Республика Саха (Якутия) 1385
  5. Самарская область 924
  6. Республика Крым 811
  7. Ульяновская область 691
  8. Красноярский край 690
  9. Республика Башкортостан 665
  10. Пермский край 603
  11. Брянская область 578
  12. Ростовская область 570
  13. Саратовская область 513
  14. Свердловская область 506
  15. Липецкая область 492
  16. Омская область 462
  17. Удмуртская Республика 457
  18. Нижегородская область 422
  19. Архангельская область 408
  20. Челябинская область 404
  21. Приморский край 395
  22. Алтайский край 393
  23. Ленинградская область 376
  24. Калининградская область 373
  25. Астраханская область 373
  26. Ставропольский край 339
  27. Забайкальский край 329
  28. Волгоградская область 327
  29. Республика Бурятия 324
  30. Белгородская область 314
  31. Тверская область 313
  32. Тамбовская область 303
  33. Вологодская область 301
  34. Хабаровский край 301
  35. Оренбургская область 294
  36. Республика Карелия 283
  37. Мурманская область 280
  38. Кемеровская область 279
  39. Тульская область 257
  40. Республика Коми 227
  41. Республика Хакасия 222
  42. Калужская область 214
  43. Курская область 213
  44. Новосибирская область 202
  45. Севастополь 199
  46. Псковская область 196
  47. Ханты-Мансийский автономный округ 196
  48. Республика Татарстан 188
  49. Смоленская область 185
  50. Чукотский автономный округ 162
  51. Иркутская область 155
  52. Республика Дагестан 149
  53. Кировская область 140
  54. Республика Мордовия 124
  55. Ивановская область 123
  56. Республика Чувашия 117
  57. Чеченская Республика 111
  58. Костромская область 108
  59. Кабардино-Балкарская Республика 105
  60. Новгородская область 102
  61. Тюменская область 98
  62. Орловская область 97
  63. Республика Ингушетия 93
  64. Карачаево-Черкесская Республика 87
  65. Рязанская область 86
  66. Краснодарский край 80
  67. Ярославская область 79
  68. Сахалинская область 78
  69. Ямало-Ненецкий автономный округ 68
  70. Амурская область 62
  71. Еврейская автономная область 62
  72. Республика Северная Осетия - Алания 58
  73. Курганская область 58
  74. Республика Адыгея 57
  75. Республика Тыва 51
  76. Томская область 49
  77. Владимирская область 48
  78. Воронежская область 46
  79. Республика Калмыкия 40
  80. Пензенская область 37
  81. Республика Марий Эл 33
  82. Магаданская область 31
  83. Камчатский край 24
  84. Республика Алтай 15
  85. Ненецкий автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 687 317.

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