За сутки в России подтверждено 40 759 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6240

2 Санкт-Петербург 3230

3 Московская область 2617

4 Самарская область 1791

5 Республика Крым 819

6 Нижегородская область 783

7 Воронежская область 777

8 Свердловская область 731

9 Красноярский край 726

10 Пермский край 701

11 Республика Башкортостан 680

12 Ростовская область 650

13 Саратовская область 645

14 Омская область 586

15 Смоленская область 578

16 Челябинская область 572

17 Иркутская область 559

18 Ульяновская область 529

19 Хабаровский край 515

20 Брянская область 512

21 Ставропольский край 511

22 Алтайский край 510

23 Волгоградская область 474

24 Архангельская область 449

25 Вологодская область 404

26 Липецкая область 401

27 Оренбургская область 401

28 Тверская область 400

29 Новосибирская область 399

30 Калининградская область 397

31 Пензенская область 396

32 Республика Коми 387

33 Удмуртская Республика 384

34 Приморский край 382

35 Ленинградская область 375

36 Забайкальский край 369

37 Севастополь 356

38 Курская область 349

39 Тюменская область 346

40 Орловская область 345

41 Белгородская область 345

42 Кемеровская область 340

43 Краснодарский край 339

44 Владимирская область 329

45 Новгородская область 305

46 Республика Карелия 301

47 Псковская область 295

48 Республика Саха (Якутия) 288

49 Ярославская область 287

50 Рязанская область 275

51 Томская область 272

52 Мурманская область 268

53 Тульская область 268

54 Кировская область 267

55 Астраханская область 257

56 Ханты-Мансийский автономный округ 252

57 Республика Татарстан 249

58 Ивановская область 231

59 Амурская область 222

60 Курганская область 215

61 Тамбовская область 210

62 Калужская область 209

63 Костромская область 206

64 Республика Бурятия 206

65 Республика Хакасия 205

66 Республика Чувашия 179

67 Республика Мордовия 164

68 Республика Дагестан 163

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 151

70 Кабардино-Балкарская Республика 137

71 Республика Марий Эл 127

72 Чеченская Республика 116

73 Республика Северная Осетия-Алания 104

74 Сахалинская область 96

75 Карачаево-Черкесская Республика 88

76 Республика Адыгея 83

77 Республика Ингушетия 83

78 Республика Тыва 73

79 Республика Алтай 63

80 Камчатский край 48

81 Еврейская автономная область 46

82 Республика Калмыкия 43

83 Магаданская область 39

84 Ненецкий автономный округ 20

85 Чукотский автономный округ 19 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 952 472 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,13%

2. Камчатский край 0,22%

3. Республика Тыва 0,25% За последние сутки подтверждено 1 237 смертей: Москва 94 Санкт-Петербург 85 Московская область 56 Краснодарский край 49 Ставропольский край 43 Пермский край 42 Нижегородская область 39 Волгоградская область 35 Ростовская область 35 Республика Башкортостан 32 Свердловская область 30 Красноярский край 30 Самарская область 29 Челябинская область 29 Алтайский край 28 Саратовская область 27 Воронежская область 26 Пензенская область 24 Республика Коми 23 Иркутская область 23 Оренбургская область 21 Рязанская область 20 Вологодская область 20 Республика Чувашия 19 Удмуртская Республика 18 Республика Крым 17 Тюменская область 17 Тульская область 15 Севастополь 14 Брянская область 13 Ханты-Мансийский автономный округ 12 Республика Хакасия 12 Новосибирская область 12 Ивановская область 11 Республика Татарстан 11 Липецкая область 10 Омская область 10 Забайкальский край 10 Владимирская область 9 Орловская область 9 Тамбовская область 9 Карачаево-Черкесская Республика 9 Республика Саха (Якутия) 9 Тверская область 8 Мурманская область 8 Кабардино-Балкарская Республика 8 Архангельская область 7 Республика Бурятия 7 Белгородская область 6 Калужская область 6 Курская область 6 Ярославская область 6 Калининградская область 6 Ленинградская область 6 Псковская область 6 Астраханская область 6 Республика Мордовия 6 Приморский край 5 Костромская область 4 Смоленская область 4 Новгородская область 4 Республика Адыгея 4 Кировская область 4 Ульяновская область 4 Республика Карелия 3 Республика Дагестан 3 Республика Ингушетия 3 Кемеровская область 3 Республика Калмыкия 2 Чеченская Республика 2 Курганская область 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Республика Алтай 2 Хабаровский край 2 Еврейская автономная область 2 Ненецкий автономный округ 1 Камчатский край 1 Магаданская область 1 Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 251 691 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 156 человек: Москва 5505 Санкт-Петербург 3118 Московская область 2917 Республика Саха (Якутия) 1385 Самарская область 924 Республика Крым 811 Ульяновская область 691 Красноярский край 690 Республика Башкортостан 665 Пермский край 603 Брянская область 578 Ростовская область 570 Саратовская область 513 Свердловская область 506 Липецкая область 492 Омская область 462 Удмуртская Республика 457 Нижегородская область 422 Архангельская область 408 Челябинская область 404 Приморский край 395 Алтайский край 393 Ленинградская область 376 Калининградская область 373 Астраханская область 373 Ставропольский край 339 Забайкальский край 329 Волгоградская область 327 Республика Бурятия 324 Белгородская область 314 Тверская область 313 Тамбовская область 303 Вологодская область 301 Хабаровский край 301 Оренбургская область 294 Республика Карелия 283 Мурманская область 280 Кемеровская область 279 Тульская область 257 Республика Коми 227 Республика Хакасия 222 Калужская область 214 Курская область 213 Новосибирская область 202 Севастополь 199 Псковская область 196 Ханты-Мансийский автономный округ 196 Республика Татарстан 188 Смоленская область 185 Чукотский автономный округ 162 Иркутская область 155 Республика Дагестан 149 Кировская область 140 Республика Мордовия 124 Ивановская область 123 Республика Чувашия 117 Чеченская Республика 111 Костромская область 108 Кабардино-Балкарская Республика 105 Новгородская область 102 Тюменская область 98 Орловская область 97 Республика Ингушетия 93 Карачаево-Черкесская Республика 87 Рязанская область 86 Краснодарский край 80 Ярославская область 79 Сахалинская область 78 Ямало-Ненецкий автономный округ 68 Амурская область 62 Еврейская автономная область 62 Республика Северная Осетия - Алания 58 Курганская область 58 Республика Адыгея 57 Республика Тыва 51 Томская область 49 Владимирская область 48 Воронежская область 46 Республика Калмыкия 40 Пензенская область 37 Республика Марий Эл 33 Магаданская область 31 Камчатский край 24 Республика Алтай 15 Ненецкий автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 687 317. Врач назвал способ борьбы с коронавирусом в общественном транспорте