За сутки в России подтверждено 40 759 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 6240
- 2 Санкт-Петербург 3230
- 3 Московская область 2617
- 4 Самарская область 1791
- 5 Республика Крым 819
- 6 Нижегородская область 783
- 7 Воронежская область 777
- 8 Свердловская область 731
- 9 Красноярский край 726
- 10 Пермский край 701
- 11 Республика Башкортостан 680
- 12 Ростовская область 650
- 13 Саратовская область 645
- 14 Омская область 586
- 15 Смоленская область 578
- 16 Челябинская область 572
- 17 Иркутская область 559
- 18 Ульяновская область 529
- 19 Хабаровский край 515
- 20 Брянская область 512
- 21 Ставропольский край 511
- 22 Алтайский край 510
- 23 Волгоградская область 474
- 24 Архангельская область 449
- 25 Вологодская область 404
- 26 Липецкая область 401
- 27 Оренбургская область 401
- 28 Тверская область 400
- 29 Новосибирская область 399
- 30 Калининградская область 397
- 31 Пензенская область 396
- 32 Республика Коми 387
- 33 Удмуртская Республика 384
- 34 Приморский край 382
- 35 Ленинградская область 375
- 36 Забайкальский край 369
- 37 Севастополь 356
- 38 Курская область 349
- 39 Тюменская область 346
- 40 Орловская область 345
- 41 Белгородская область 345
- 42 Кемеровская область 340
- 43 Краснодарский край 339
- 44 Владимирская область 329
- 45 Новгородская область 305
- 46 Республика Карелия 301
- 47 Псковская область 295
- 48 Республика Саха (Якутия) 288
- 49 Ярославская область 287
- 50 Рязанская область 275
- 51 Томская область 272
- 52 Мурманская область 268
- 53 Тульская область 268
- 54 Кировская область 267
- 55 Астраханская область 257
- 56 Ханты-Мансийский автономный округ 252
- 57 Республика Татарстан 249
- 58 Ивановская область 231
- 59 Амурская область 222
- 60 Курганская область 215
- 61 Тамбовская область 210
- 62 Калужская область 209
- 63 Костромская область 206
- 64 Республика Бурятия 206
- 65 Республика Хакасия 205
- 66 Республика Чувашия 179
- 67 Республика Мордовия 164
- 68 Республика Дагестан 163
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 151
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 137
- 71 Республика Марий Эл 127
- 72 Чеченская Республика 116
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 104
- 74 Сахалинская область 96
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 88
- 76 Республика Адыгея 83
- 77 Республика Ингушетия 83
- 78 Республика Тыва 73
- 79 Республика Алтай 63
- 80 Камчатский край 48
- 81 Еврейская автономная область 46
- 82 Республика Калмыкия 43
- 83 Магаданская область 39
- 84 Ненецкий автономный округ 20
- 85 Чукотский автономный округ 19
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 952 472 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,13%
- 2. Камчатский край 0,22%
- 3. Республика Тыва 0,25%
За последние сутки подтверждено 1 237 смертей:
- Москва 94
- Санкт-Петербург 85
- Московская область 56
- Краснодарский край 49
- Ставропольский край 43
- Пермский край 42
- Нижегородская область 39
- Волгоградская область 35
- Ростовская область 35
- Республика Башкортостан 32
- Свердловская область 30
- Красноярский край 30
- Самарская область 29
- Челябинская область 29
- Алтайский край 28
- Саратовская область 27
- Воронежская область 26
- Пензенская область 24
- Республика Коми 23
- Иркутская область 23
- Оренбургская область 21
- Рязанская область 20
- Вологодская область 20
- Республика Чувашия 19
- Удмуртская Республика 18
- Республика Крым 17
- Тюменская область 17
- Тульская область 15
- Севастополь 14
- Брянская область 13
- Ханты-Мансийский автономный округ 12
- Республика Хакасия 12
- Новосибирская область 12
- Ивановская область 11
- Республика Татарстан 11
- Липецкая область 10
- Омская область 10
- Забайкальский край 10
- Владимирская область 9
- Орловская область 9
- Тамбовская область 9
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Республика Саха (Якутия) 9
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Архангельская область 7
- Республика Бурятия 7
- Белгородская область 6
- Калужская область 6
- Курская область 6
- Ярославская область 6
- Калининградская область 6
- Ленинградская область 6
- Псковская область 6
- Астраханская область 6
- Республика Мордовия 6
- Приморский край 5
- Костромская область 4
- Смоленская область 4
- Новгородская область 4
- Республика Адыгея 4
- Кировская область 4
- Ульяновская область 4
- Республика Карелия 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Ингушетия 3
- Кемеровская область 3
- Республика Калмыкия 2
- Чеченская Республика 2
- Курганская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 251 691 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 156 человек:
- Москва 5505
- Санкт-Петербург 3118
- Московская область 2917
- Республика Саха (Якутия) 1385
- Самарская область 924
- Республика Крым 811
- Ульяновская область 691
- Красноярский край 690
- Республика Башкортостан 665
- Пермский край 603
- Брянская область 578
- Ростовская область 570
- Саратовская область 513
- Свердловская область 506
- Липецкая область 492
- Омская область 462
- Удмуртская Республика 457
- Нижегородская область 422
- Архангельская область 408
- Челябинская область 404
- Приморский край 395
- Алтайский край 393
- Ленинградская область 376
- Калининградская область 373
- Астраханская область 373
- Ставропольский край 339
- Забайкальский край 329
- Волгоградская область 327
- Республика Бурятия 324
- Белгородская область 314
- Тверская область 313
- Тамбовская область 303
- Вологодская область 301
- Хабаровский край 301
- Оренбургская область 294
- Республика Карелия 283
- Мурманская область 280
- Кемеровская область 279
- Тульская область 257
- Республика Коми 227
- Республика Хакасия 222
- Калужская область 214
- Курская область 213
- Новосибирская область 202
- Севастополь 199
- Псковская область 196
- Ханты-Мансийский автономный округ 196
- Республика Татарстан 188
- Смоленская область 185
- Чукотский автономный округ 162
- Иркутская область 155
- Республика Дагестан 149
- Кировская область 140
- Республика Мордовия 124
- Ивановская область 123
- Республика Чувашия 117
- Чеченская Республика 111
- Костромская область 108
- Кабардино-Балкарская Республика 105
- Новгородская область 102
- Тюменская область 98
- Орловская область 97
- Республика Ингушетия 93
- Карачаево-Черкесская Республика 87
- Рязанская область 86
- Краснодарский край 80
- Ярославская область 79
- Сахалинская область 78
- Ямало-Ненецкий автономный округ 68
- Амурская область 62
- Еврейская автономная область 62
- Республика Северная Осетия - Алания 58
- Курганская область 58
- Республика Адыгея 57
- Республика Тыва 51
- Томская область 49
- Владимирская область 48
- Воронежская область 46
- Республика Калмыкия 40
- Пензенская область 37
- Республика Марий Эл 33
- Магаданская область 31
- Камчатский край 24
- Республика Алтай 15
- Ненецкий автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 687 317.