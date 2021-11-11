Житель Коми осужден за "минирование" хабаровского аэропорта

Житель Коми отправился в колонию за ложные сообщения о минировании аэропорта Хабаровска, сообщает УТ МВД России по ДФО.

С июля по октябрь прошлого года на электронную почту воздушной гавани регулярно поступали сообщения об угрозах взрыва. Каждый раз приходилось эвакуировать пассажиров и персонал аэропорта, привлекать экстренные службы города. Задерживались рейсы.

Правоохранители выяснили, что письма отправлял 38-летний неоднократно судимый житель Республики Коми. Доказана его причастность к 18 эпизодам "минирования"

Железнодорожный районный суд города Хабаровска приговорил его к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.