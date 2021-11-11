Житель Приморья убил ножом мужчину и ранил еще троих

В Приморском крае возбудили уголовное дело об убийстве. 10 ноября в Уссурийске на прохожего напал мужчина и стал наносить ему удары ножом. На помощь подоспели полицейские и задержали подозреваемого в нападении.

По версии следствия, четверо мужчин распивали алкоголь, при этом употребляя медикаментозные препараты. Между ними возникла ссора, и 23-летний подозреваемый взял разделочный нож. Он стал наносить им хаотичные удары по голове и телу сначала одного, а затем второго приятеля. Третий собутыльник, получив удар ножом, выпрыгнул из окна третьего этажа и убежал. Нападавший ринулся за ним. На улице увидел стоящего спиной к нему мужчину, принял его за приятеля и стал бить ножом.

Один из товарищей подозреваемого, находившийся в квартире, умер, второй получил тяжкие телесные повреждения.

"Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СУ СК РФ по региону.