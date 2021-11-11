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11.11.2021 19:00

Более 80 сотрудников саранского "Биохимика" получили награды

Текст: Алина Романова (Саранск)
Более 80 сотрудников саранского завода "Биохимик" (входит в ГК "Промомед") были удостоены российских, республиканских и корпоративных наград по случаю очередной годовщины основания предприятия. На торжественной церемонии, приуроченной к этой дате, почетные знаки отличия представителям трудового коллектива вручали председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров, заместитель председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, а также исполнительный директор "Биохимика" Дмитрий Земсков.
Фото: Пресс-служба ГК "Промомед" Фото: Пресс-служба ГК "Промомед"
Фото: Пресс-служба ГК "Промомед"

История предприятия ведет отсчет с пятого ноября 1959 года, когда с производственной линии сошли первые партии советского пенициллина. Создание крупнейшего завода по выпуску лекарств стало важной вехой в развитии отечественной фармацевтической промышленности.

Фото: ГК "Промомед"
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С тех пор "Биохимик" прошел путь от завода, выпускающего антибиотик первого поколения, до современного динамично развивающегося инновационного предприятия мирового уровня. Сегодня здесь осуществляются исследования, разработки и производство продукции, стратегически важной для лекарственной безопасности страны.

- Нами проделана огромная работа, чтобы достичь всего того, что у нас есть, - отметил Дмитрий Земсков. - У нас сильная команда специалистов и управленцев. Горжусь тем, что на заводе такой коллектив. Я уверенно могу сказать, что сейчас решение любых задач, даже самых амбициозных, нам по плечу.

За большой вклад в развитие отрасли и добросовестный труд 27 сотрудников завода были отмечены российскими и республиканскими наградами. Так, звания "Почетный химик Российской Федерации" удостоена заместитель начальника цеха по технологии Любовь Бухарова. Знаком отличия "За самоотверженный труд" награждена работница предприятия Ольга Макарова. Более 50 сотрудников получили почетные грамоты и благодарности от руководства ГК "Промомед". А старожилы предприятия, проработавшие здесь более десяти лет, получили звания "Ветеран труда".

Справка "РГ"

ГК "Промомед" - один из лидеров российской фармацевтической отрасли, активный участник системы обеспечения национальной лекарственной безопасности. Здесь выпускается более 180 наименований препаратов, 80 процентов из них входят в список ЖНВЛП. Ряд препаратов "антиковидного портфеля" компании включен в перечень методических рекомендаций "Профилактики, диагностики и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Минздрава России. Объем производства в 2020 году составил 61 миллион упаковок лекарств различного назначения.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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