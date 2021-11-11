"Метафракс" удвоит мощности по производству меламина

ПАО "Метафракс Кемикалс" и компания Casale подписали контракт на реализацию проекта по строительству второй установки меламина на производственной площадке компании в городе Губаха Пермского края. С ее пуском "Метафракс" станет одним из крупнейших производителей этого продукта в Европе.

В присутствии заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина документ подписали первый заместитель генерального директора "Метафракс Кемикалс" Виктор Майер и генеральный директор "Casale SA" Федерико Зарди.

Новое производство меламина будет полностью интегрировано с установками комплекса "Аммиак-карбамид-меламин" - крупнейшего инвестиционного проекта "Метафракс Групп" общей стоимостью около одного миллиарда евро. На сегодня готовность комплекса составляет порядка 92 процентов.

- Строительство установки "Меламин-2" - это продолжение истории комплекса "Аммиак-карбамид-меламин", возведение которого мы завершаем в этом году, а полностью запустим в эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ в следующем. Потребление меламина нашей компанией до конца года достигнет 48 тысяч тонн, и оно будет и дальше расти. Поэтому вопрос строительства второй установки меламина назрел, - отметил председатель совета директоров ПАО "Метафракс Кемикалс" Армен Гарслян. - Это непростой и дорогой проект, но это наше стратегическое решение. Мы хотим продавать меламин и на рынок, потому что все потребители - компании, с которыми мы так или иначе работаем и на нашей австрийской площадке, и в России.

Лицензиаром проекта выступает швейцарская компания Casale SA. Оборудование будет поставлено крупнейшими мировыми производителями. Компании Casale SA и Casale Project A.S. имеют большой опыт строительства объектов химического и нефтехимического производств по всему миру.

- Я могу подтвердить, что та технология, которая будет применена на этой установке является самой современной технологией производства меламина в мире. Этот подход соответствует нашей политике. Все реконструкции, которые мы за долгие годы выполняли на "Метафраксе" были нацелены на доведение уровня технологической оснащенности предприятия до наивысшей в мире, - подчеркнул генеральный директор компании "Casale SA" Федерико Зарди.

Мощность агрегата составит 40 тысяч тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2025 года. С пуском второй установки меламина "Метафракс" удвоит производственные мощности и станет одним из крупнейших производителей этого продукта в Европе, что позволит компании полностью обеспечить отечественных потребителей, снизить зависимость от импорта и обеспечить поставки части продукции на экспорт.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Метафракс Кемикалс".

Объем капитальных вложений в проект оценивается в 27,4 миллиарда рублей. Для его реализации компания планирует привлечь собственные и заемные средства. По оценкам специалистов компании, срок окупаемости составит порядка 12 лет.

- Важно, что стратегия развития "Метафракса" направлена на углубленную переработку углеводородного сырья, что является драйвером для развития и плитного производства, и ряда других производств в стране, - говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - С точки зрения региона, значимо развитие города Губахи, которому мы способствуем вместе с "Метафраксом". В результате город преображается. Для территории Кизеловского угольного бассейна предприятие стало той точкой притяжения, которая позволяет нам в партнерстве успешно решать и вопросы развития этих территорий, и социальные вопросы, важные для жителей.

ПАО "Метафракс Кемикалс" - флагман российского рынка органической химии с мировым именем. Крупнейший российский экспортер метанола, с общей долей экспорта порядка 40 процентов. География поставок компании включает 60 стран мира.

Химический дивизион группы компаний включает головное предприятие ПАО "Метафракс Кемикалс" (Губаха, Пермского края), ООО "Метадинеа" - производство формальдегида и синтетических смол (Пермский край, Московская область), "Метадинеа Австрия" - производство формальдегида и синтетических смол (Австрия, Кремс), АО "Карболит" - индустриальный парк типа "brownfield". (Московская область). Трейдинговые компании группы: ООО "Метафракс Трейдинг" (Пермь, Россия), Metafrax Trading International (Лугано, Швейцария), SamyangMeta Ltd (Сеул, Южная Корея).

Casale - частная швейцарская компания, полностью принадлежащая Casale Holding со штаб-квартирой в Лугано (Швейцария). Мировой лидер по разработке и лицензированию собственных технологий в процессах производства аммиака, метанола, карбамида и меламина.

Меламин (1, 3, 5-триазин-2, 4, 6-триамин) - бесцветные кристаллы, малорастворимые в воде. Меламин широко применяется в промышленном органическом синтезе, в том числе ионообменных смол, дубителей, гексахлормеламина, используемого в производстве красителей и гербицидов. Используется в производстве меламин-формальдегидных смол, которые применяются как в составе полимерных композиций (клеи, лаки), в качестве связующего полимера для пресс-композиций с различными наполнителями (целлюлоза, стекловолокно, древесная мука) и в качестве пластификаторов бетона, так и в качестве конструкционного материала для производства готовых изделий и пенопластов (вспененный меламин).

В течение последних нескольких лет спрос на меламин увеличивался благодаря уверенному росту потребляющих индустрий. Ожидается, что в ближайшие годы будет наблюдаться умеренный или ограниченный рост мирового рынка меламина, в зависимости от различных регионов. Согласно оценкам экспертов, рост мирового потребления меламина составит 3,4 процента в год в период с 2021 по 2025 год. В перспективе, развитию рынка поспособствует запуск в 2021 году новых мощностей по производству меламина в России и Китае.

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