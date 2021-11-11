В Башкирии разрешили работу детских кружков и ночных ресторанов

Власти республики немного ослабили антиковидные ограничения. Разрешили работать учреждениям допобразования с детьми очно и отменили ранее введенный запрет на работу ресторанов с 23:00 до 6:00. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса глава Башкирии.

Из документа исключили сразу несколько подпунктов. Во-первых, тот, что касался режима работы культурных учреждений РБ в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года. Во-вторых, пункты о запрете развлекательно-зрелищных мероприятий и оказания услуг общественного питания в ночное время. В-третьих, признано утратившим силу требование к учреждениям допобразования организовать дистанционное обучение. Как уточнили в пресс-службе главы РБ, дети вновь могут посещать кружки, а рестораны принимать гостей круглосуточно, но с условием соблюдения требований Роспотребнадзора.

Кроме того, в указе закреплено введение с 10 ноября ограничительных мер при посещении гипермаркетов и других крупных магазинов площадью более тысячи квадратных метров.