В Екатеринбурге современные автобусы на 70% обновят автопарк

Каждую неделю в рейсы по улицам Екатеринбурга выходят новые автобусы. И так будет как минимум до нового года - утверждают в городской администрации.

Современные автобусы на 70 процентов обновят автопарк общественного транспорта. Чтобы показать во всей красе и мощности это пополнение - не хватило даже главной площади. Она вместила только половину новобранцев, прибывших в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Область вошла в состав 13 регионов, победивших в конкурсе на федеральную поддержку и софинансирование 60 процентов стоимости машин. Как показал опрос, экологичность а, комфорт и отсутствие кондуктора больше всего приглянулись пассажирам.

А в Саратове с прошлого лета начали ходить низкопольные троллейбусы "Адмирал" с увеличенным автономным ходом. Электротранспорт был приобретен по лизингу тоже в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На новых "Адмиралах" установлена разработанная инженерами России литиево-ионная батарея, которой хватает пройти на автономном ходу 12-20 километров. "Специально ждал на остановке новый троллейбус, было интересно. Обратил внимание на USB-разъемы для зарядки гаджетов, кондиционер, что очень важно для нашего климата", - поделился саратовец Антон Смирнов.

Оценили удобство "Адмиралов" и самарцы во время аномальной жары этим летом - система кондиционирования работала без сбоев. Даже выходить на улицу не хотелось.

Новая техника оборудована для маломобильных граждан: есть устройства для кресла, много кнопок оповещения, двери открываются только при полной остановке. Троллейбусы оснащены системами видеонаблюдения, мониторинга дорожной ситуации. Для пассажиров с детьми предусмотрены удобные откидные места. Салон рассчитан на 96 человек.

Водитель Сергей Кирюшкин на троллейбусах работает более 16 лет. Он поделился впечатлениями от новой техники: "Троллейбус идет мягко, управление легкое. Обогрев стекла, зеркал. Печка кабины работает в восьми положениях. Есть датчики света: чем темнее на улице, тем светлее становится в салоне. Авторежим есть и на ходовые огни, на фары, габариты. Удобно сделан задний ряд сидений: три дополнительных поставили. Четыре отопителя в салоне, а раньше было три".