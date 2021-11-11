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11.11.2021 19:29
Рубрика: Власть

В Мордовии до 15 декабря вакцинируют 80 процентов населения

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

На сегодня вакцинацию от коронавируса прошли 69 процентов взрослого населения Мордовии. К 15 декабря этот показатель составит 80 процентов.

Такие цифры были названы на состоявшемся в четверг заседании оперштаба республики. Что касается ревакцинации, то пока эту процедуру прошли 48 процентов жителей региона. Предстоит повторно привить свыше 84 тысяч человек.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На заседании заверили, что вакциной регион обеспечен - сегодня в республику поступило 26 тысяч доз "Спутник Лайт". Следует отметить, что еще на прошлой неделе врачи в саранских поликлиниках уверяли пришедших ревакцинироваться горожан, что этот препарат в регионе отсутствует.

После нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября темпы распространения инфекции в Мордовии незначительно, но замедлились. Вместе с тем, ситуация остается напряженной. Ежедневно выявляется более 160 новых случаев заражения. В ковидных госпиталях находится 2200 пациентов.

По словам вице-премьера правительства РМ Галины Лотвановой, почти 62 процента больных - люди в возрасте 60+. Многие из них переносят болезнь в тяжелой форме.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Глава минздрава республики Олег Маркин сообщил, что все стационары обеспечены кислородом. Амбулаторные больные получают современный противовирусный препарат для лечения COVID-19 производства местного фармзавода - 24 тысячи упаковок производитель передал безвозмездно. Из федерального центра в республику дополнительно поступило 32 миллиона рублей на закупку других средств для комплексного лечения коронавирусной инфекции.

Кстати

Из 2200 пациентов ковидных госпиталей Мордовии кислородную поддержку получают 1311 человек. 448 пациентов - с поражением легких более чем 50 процентов, 162 из них в реанимации. На искусственной вентиляции легких 132 пациента.

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