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11.11.2021 18:39
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье полицейские спасли рыбака, который 4 часа провел в проруби

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье двое полицейских спасли 62-летнего рыбака, провалившегося в прорубь. Мужчина провел в ледяной полынье более четырех часов.

Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, произошло это в поселке Светлом. Вечером участковый Ясненского отделения полиции Максим Дунаевский, будучи на дежурстве, приехал на АЗС, чтобы заправить служебную машину. Внезапно он услышал крик о помощи, доносившийся издалека. Полицейский проверил прилегающую к автозаправке территорию, но не обнаружил ничего подозрительного. Тогда он вспомнил, что рядом находится озеро.

Фото: iStock
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Подъехав к водоему, участковый в свете фар увидел человека, провалившегося под лед по самую шею. Мужчина рассказал, что возвращался с рыбалки, оступился и оказался в полынье. В ледяной воде он находился более четырех часов. Пострадавший пытался выбраться сам, но промокшая одежда тянула вниз, а кромки полыньи обламывались.

Оценив обстановку, Максим Дунаевский сообщил о ЧП в дежурную часть. На помощь ему срочно прибыл врио начальника отделения полиции Алексей Ганкевич.

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Пробравшись по тонкому льду с тросом, полицейские сумели обвязать пострадавшего и вытащить его из воды. Спасенного мужчину передали прибывшей бригаде "скорой". Он был госпитализирован в реанимацию с сильным переохлаждением.

Сейчас жизнь пациента вне опасности. Он находится под наблюдением медиков.

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