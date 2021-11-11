В Перми осудили мужчину, грабившего школьников

Сегодня Кировский районный суд Перми признал виновным местного 38-летнего жителя в преступлении, предусмотренном статьей № 161 УК РФ "Грабеж".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, Мужчина выслеживал ребят, которые возвращались из школы домой. Злоумышленник ловил момент, когда ученики оставались на улице одни, затем подбегал к ним сзади, вырывал из рук гаджеты и скрывался.

Сотрудники полиции задержали грабителя возле ломбарда в тот момент, когда он попытался сбыть один из похищенных телефонов. В ходе досмотра задержанного и проведенного обыска по месту жительства сыщики изъяли еще два похищенных гаджета.

Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.