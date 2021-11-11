В пермском вузе хотели отчислять студентов без прививок

На этой неделе в Пермском крае разразился скандал, связанный с обязательной вакцинацией студентов пермского политехнического университета. И.о. ректора Анатолий Ташкинов издал приказ, согласно которому те, кто не поставит прививки от COVID-19, могут быть отчислены из вуза.

Под действие приказа попадали сотрудники Политеха и обучающиеся в нем студенты. Появление этого документа вызвало огромную волну возмущения в соцсетях. Почти все высказавшиеся пришли к выводу, что надо обращаться к юристам или жаловаться в прокуратуру.

Между тем по этому поводу высказался и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сам недавно поставивший прививку от коронавирусной инфекции. Он отметил, что угроза отчисления студентов за отказ в вакцинации - это не та мера, которая побудит их делать прививки, скорее наоборот.

Может быть, по этой самой причине в скандальный приказ и.о. ректора университета вчера были внесены изменения. Если первоначально в нем было сказано, что "работники и обучающиеся университета могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения (отчисления)", то новый приказ исключил слова "вплоть до увольнения (отчисления)".

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Пермского края.

- Мы начали проверку на соответствие законности этого локального нормативного акта, - сообщили "РГ" в надзорном ведомстве. - В Политехе будут запрошены необходимые документы, и после их изучения принято решение.

Между тем пермский вуз со вчерашнего дня объявил о том, что в нем начинается смешанное очно-заочное обучение. При этом и студенты, и преподаватели будут находиться в учебных аудиториях, а не на дистанте. В то же время есть еще один приказ ректора на эту тему. В нем предписано, что деканы факультетов обязаны исключить контактную работу со студентами профессоров и преподавателей, не прошедших вакцинирование или имеющих медотвод.