В Удмуртии задержали агронома, растившего коноплю

В Удмуртии полиция задержала агронома, который выращивал коноплю в теплицах. Для разведения запрещенного растения житель Кизнерского района специально арендовал земельный участок в соседнем населенном пункте.

Полиция обнаружила на участке восемь теплиц с коноплей, а на чердаке дома - 293 уже высушенных куста общей массой почти 4 килограмма, сообщили в региональном МВД. Правоохранителям задержанный пояснил, что семена конопли он заказ через интернет.

Против мужчины, уже имевшего судимость, завели новое уголовное дело сразу по двум статьям - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества.

За это агроном может получить до 10 лет тюремного заключения. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.