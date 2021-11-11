В Ульяновске завод по изготовлению мебели создал около 500 рабочих мест

Глава Ульяновского региона Алексей Русских 10 ноября посетил "Волжскую мебельную мануфактуру" в Засвияжском районе областного центра.

- На предприятии трудятся порядка 500 ульяновцев. Мануфактура продолжает развиваться, расширяет штат. Компания обеспечивает комфортные условия труда и достойную заработную плату для сотрудников. Правительством региона подписано соглашение о ежегодном темпе роста заработной платы с руководством предприятия, что гарантирует стабильные финансовые условия для персонала, - отметил Алексей Русских.

Напомним, "Волжская мебельная мануфактура" занимается комплексным производством мебели. Компания специализируется на выпуске мягкой мебели, изделий для сада и дачи. В 2020 году предприятие увеличило производственные мощности: для расширения предприятие арендовало дополнительный корпус площадью 11,5 тысяч квадратных метров, в непосредственной близости от основного здания. Главное преимущество и уникальная особенность предприятия - собственное производство комплектующих для мебели и производство нитей и тканей. Основным потребителем продукции является компании HOFF, Leroy Merlen, осуществляют поставки и для IKEA. Компания постоянно наращивает производственные мощности. Сегодня налаживает производство в районах Ульяновской области.

Компания вложила в инвестиционный проект более 220 миллионов рублей. Регион оказывает содействие в наращивании производственных мощностей. Региональный фонд развития промышленности предоставил предприятию займ для расширения производства. Это позволит создать здесь еще 180 дополнительных рабочих мест.

- Предприятие сейчас активно выходит в сельские муниципальные образования региона. Реализуется проект в Тереньгульском районе, Барыше, Инзе, рассматривается возможное развитие в Новомалыклинском районе. Это небольшие, "точечные" производства мебели, но они позволят дать рабочие места жителям сельской местности, трудоустроить до 40 человек в каждом из перечисленных районов, - рассказал генеральный директор Корпорации развития Сергей Васин.

На предприятии полным ходом идет реализация Нацпроекта "Производительность труда". Напомним, "Волжская мебельная мануфактура" вошла в первую волну реализации проектов по повышению производительности труда под управлением экспертов Федерального центра компетенций. Реализация проекта на предприятии стартовала летом этого года. За это время коллективом предприятия совместно с экспертами ФЦК разработан долгосрочный план мероприятий по повышению производительности изготовления угловых диванов "Торонто". Особенность этой линии сборки угловых диванов, в том, что она позволяет выпускать все виды диванов, используя инструмент "единичное производство" и "быстрая переналадка", и в кратчайшие сроки переходить с одной модели на другую под требования заказчиков.

- Сейчас в производстве происходит выстраивание новой линии по сборке угловых диванов, которая в дальнейшем заменит несколько действующих линий одной. Цель стоит амбициозная - производить на этой новой линии один диван в минуту. Для этого проводится балансировка операций, прорабатываются маршруты доставки комплектующих, обучение сотрудников и другие методики. Работы еще много, но уже сейчас можно уверенно говорить, что повышение производительности труда на 30% по сравнению началом проекта возможно за счет использования внутренних ресурсов и сокращения потерь, - сообщил представитель Федерального центра компетенций Павел Мякотин.