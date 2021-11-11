Цифровые инструменты помогут отрасли избежать нерентабельных проектов

В то время как цифровые технологии все активнее внедряются в различные сферы экономики, строительная отрасль во многом остается консервативной. Уже на стадии проектирования совершаются серьезные ошибки, в результате чего доходность катастрофически падает. Эффективность использования цифровых инструментов мы доказали на собственном опыте благодаря аналитической платформе "ДеКарт-онлайн".

Эта система, которая является интеллектуальной собственностью ГК "Ёлка Девелопмент", помогает нам и нашим партнерам из Центра стратегических разработок при подготовке проекта учитывать различные нюансы и в конечном итоге строить именно то, что нужно покупателю. Анализ текущего спроса обеспечивает высокую эффективность продаж.

Сейчас строительство осуществляется на деньги банков - это проценты, дополнительная финансовая нагрузка. Поэтому к моменту сдачи дома желательно продать все квартиры. Прекрасный пример - жилой комплекс "Новые Снегири", который мы возвели за двадцать месяцев. Площадь земельного участка там 1,2 гектара, что позволяло построить минимум 25 тысяч квадратных метров жилья. Но мы приняли решение о 17 тысячах "квадратов". Из 320 квартир к моменту ввода объекта в эксплуатацию не осталось ни одной свободной - раскуплено все.

При помощи "ДеКарт-онлайн" было учтено все, от меняющейся демографической ситуации в конкретной локации до огромного количества небольших квартир на вторичном рынке. В итоге мы сделали ставку на трех- и четырехкомнатные квартиры, и именно их разобрали моментально. Использование нашей цифровой системы на стадии проектировки избавит застройщика от проблемы неликвидных площадей. Сейчас в процессе строительства у ГК "Елка девелопмент" 65 тысяч квадратных метров жилья, в том числе бизнес-класса, и огромный спрос на него лишний раз доказывает эффективность нашего подхода к цифровизации отрасли.

Благодаря "ДеКарт-онлайн" у нас появляются партнеры в различных регионах страны, и мы видим ситуацию на местном строительном рынке, перспективы за пределами Новосибирской области. Наша онлайн-платформа зарекомендовала себя в Иркутске, Барнауле, Новокузнецке. Готовимся зайти на рынок в Томске и Краснодаре.

Но "ДеКарт-онлайн" может быть полезен не только застройщикам, но и власти - например, при реализации национальных проектов. Мы изначально закладывали в систему широчайший спектр инструментов, которые могут использовать муниципалитеты, администрации регионов.

Так, национальный проект "Жилье и городская среда" направлен не просто на увеличение объемов ввода квадратных метров, но и на достижение определенных социально-экономических показателей. С помощью "ДеКарт-онлайн" можно оценить, выполняют ли план по вводу жилья в конкретном регионе, а главное, какой социальный эффект это дает.

Кроме того, система позволит вести мониторинг и корректировать эффективность тех или иных мер государственного стимулирования рынка недвижимости. На базе цифровой аналитической платформы также можно разработать интерактивную карту реновации жилья в различных городах и поквартально рассчитать экономический эффект. В целом "ДеКарт-онлайн" обладает потенциалом единой информационно-аналитической платформы России.