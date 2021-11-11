Дерматолог рассказала, кому нельзя прививаться от коронавируса

Главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко объяснила, при каких заболеваниях кожи противопоказана вакцинация от коронавируса.

- Очень многие вирусные заболевания, в том числе коронавирус, провоцируют аутоиммунные кожные заболевания либо утяжеляют их течение. Лечение становится неконтролируемым. Поэтому пациентам с дерматологическими проблемами прививаться необходимо, - считает Виктория Онипченко.

Однако вакцинироваться от коронавируса нельзя в том случае, если дерматологическое заболевание находится в стадии обострения. Необходимо дождаться ремиссии и только потом идти на прививку.

До выздоровления прививку не следует ставить пациентам, страдающим чесоткой, герпесом либо другими заразными заболевания кожи.