Напавших на полицейского дебоширов в Красноярске остановили выстрелы

Следственный комитет возбудил против жителя Красноярска уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сегодня сообщил региональный главк СК РФ.

По версии правоохранительных органов, 9 ноября сотрудники дорожно-патрульной службы полиции Красноярска прибыли по вызову местных жителей к одному из домов на улице Тимошенкова. Причиной беспокойства граждан стали действия компании нетрезвых молодых людей, которые вели себя вызывающе - перекрыли своими машинами дорогу и жгли автомобильные покрышки.

Приехавшие на место стражи порядка потребовали прекратить бесчинство, однако дебоширы оказали сопротивление. Один из них несколько раз ударил сотрудника полиции. "Молодые попытались нанести телесные повреждения полицейским", - уточнили в главке МВД. Пресекая нарушения закона, правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и задержали участников инцидента.

Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте одного из задержанных. Расследование продолжается.