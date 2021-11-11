Новосибирск до конца года получит 100 новых автобусов

В ближайшее время Новосибирск получит 150 новых автобусов: уже в декабре на баланс муниципального казенного предприятия "ПАТП-4" поступят 100 автобусов, еще 50 - в течение первой половины 2022 года.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, с учетом ранее приобретенных пятнадцати автобусов белорусского производства и 40 отечественных автопарк предприятия пополнится на 205 единиц нового экологичного транспорта. Их планируется пустить на маршруты Ленинского, Октябрьского, Калининского районов и Центрального округа.

Анатолий Локоть рассказал, что все новые автобусы работают на газомоторном топливе и соответствуют требованиям доступной среды: имеют низкий пол и откидную аппарель для посадки-высадки маломобильных граждан. Также в них предусмотрены дополнительные опции - бескондукторная система оплаты проезда, кондиционер в салоне и кабине водителя, система навигации и видеонаблюдения.

В салонах автобусов - двойное остекление и теплоизолирующий пол из сэндвич-панелей. Автобусы большой вместимости одновременно могут перевозить более 80 пассажиров (ПАЗы - около 60).

В пресс-центре мэрии сообщили, что новая техника будет базироваться на трех производственных площадках, расположенных на проезде Автомобилистов, 1, улицах Сибиряков-Гвардейцев, 49/4 и Приграничной, 2.

Справка "РГ"

Руководство города ранее приняло решение приобрести по лизинговой схеме 150 новых автобусов на экологичном виде топлива. В сентябре этого года был объявлен конкурс на их закупку. После проведения предусмотренных законом конкурсных процедур был заключен контракт на сумму 2,5 миллиарда рублей. Это средства бюджетов двух уровней - городского и областного.