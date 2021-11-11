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11.11.2021 12:32
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор открыл Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области стартовал Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. В церемонии его открытия принял участие губернатор Андрей Травников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

NAUKA 0+ - одно из ключевых событий Года науки и технологий в России. С 11 по 21 ноября Новосибирская область будет столицей фестиваля.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ дает нам отличные возможности, чтобы познакомить молодежь с современной наукой, показать ей, что исследовательская деятельность - это огромный неизведанный мир и увлекательная работа в этом мире. В Год науки и технологий значение этого фестиваля повышается в разы, ведь его основная цель - популяризация научного знания и инноваторской деятельности, - подчеркнул губернатор Андрей Травников, открывая фестиваль.

По его словам, мероприятия фестиваля в этом году будут отображать все треки Года науки и технологий - от новых технологий и материалов до энергетики будущего и медицины завтрашнего дня.

Как подчеркнул руководитель дирекции фестиваля Леонид Гусев, NAUKA 0+ проводится в десятый раз. В 2019 году фестиваль в Новосибирской области получил федеральный статус на постоянной основе. В этом году он проходит в гибридном формате под девизом "Прикоснись к науке!". Программа включает три блока мероприятий - классные часы (по выбранной тематике конкретными школами и классами), активные мероприятия для старшеклассников (практикумы, квесты, квизы, онлайн лекции), а также кинопоказ фильмов о науке.

Правительство Новосибирской области в лице министерства науки и инновационной политики стало партнером фестиваля NAUKA 0+ с 2019 года.

Подробнее с программой фестиваля NAUKA 0+ можно ознакомиться здесь.

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