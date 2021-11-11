Омский аэропорт модернизируют к молодежному чемпионату мира по хоккею

Руководство Омской области обратилось к федеральным властям с просьбой дополнительно выделить 1,8 миллиарда рублей на строительство международного терминала в аэропорту Омск-Центральный.

Новый терминал необходим для приема иностранных гостей во время проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею - 2023. Пропускная способность нынешнего низка: стойки для регистрации можно пересчитать по пальцам, в залах ожидания не протолкнуться. Аэровокзал оснащен всего двумя выходами на посадку.

Пассажиры согласны: состояние терминала международных линий не выдерживает никакой критики.

- Омский аэропорт просто ужасен. Мы с годовалым ребенком проторчали там два часа после прилета. А потом, когда прошли повторный досмотр, всех без исключения пассажиров, многие из которых были одеты по-летнему, выгнали на улицу со словами: "Терминал закрывается", - сообщил корреспонденту "РГ" пассажир рейса "Анталья - Омск" Сергей Максимов.

Проблему подняли на заседании оргкомитета по подготовке МЧМ-2023 с участием замминистра спорта РФ Азата Кадырова и исполнительного директора Федерации хоккея России Дмитрия Курбатова. По словам глав Омской и Новосибирской областей, строительство новых ледовых арен идет по графику. К следующей осени должны быть завершены все дорожные работы, а также полностью выполнено благоустройство.

Кроме того, предполагается организовать бесперебойное авиасообщение между Омском и Новосибирском во время чемпионата. Для перелета команд предусмотрено четырнадцать рейсов. Омские власти также договорились с авиакомпанией S7 Airlines об открытии минимум трех дополнительных субсидируемых регулярных рейсов для хоккейных фанатов. На эти цели необходимо запланировать 4,7 миллиона рублей в бюджетах Омска и Новосибирска.

Что же касается увеличения пропускной способности аэропорта Омск-Центральный, то строительство международного терминала оценивается в 1,8 миллиарда руб-лей. Из них 990 миллионов рублей требуется для возведения самого здания, остальные деньги будут направлены на техническое оснащение, оборудование, а также обустройство территории и подъездных путей. По словам губернатора региона Александра Буркова, проект можно реализовать за полгода.

Изначально власти планировали переоборудовать под международный терминал входящие в нынешний аэровокзальный комплекс коммерческие помещения, выкупив их у собственников. Однако договориться с бизнесом не удалось.

- Аэропорт - это лицо города. Очень не хотелось бы смазать впечатление гостей от столь грандиозного события, как молодежный чемпионат мира, - подчеркнула зампред регионального правительства Татьяна Дернова.

По словам первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова, вопрос дополнительного федерального финансирования требует тщательной проработки.

- Бюджет уже сформирован, средства распределены. Давайте проведем отдельный разговор со специалистами. Посмотрим, как найти выход из данной ситуации, - отметил Азат Кадыров.

Тем временем

Омский аэропорт станет одним из базовых для авиакомпании Red Wings. Стороны уже пришли к соответствующему соглашению. Об этом сообщил глава региона Александр Бурков в бюджетном послании к областному Законодательному собранию. Благодаря субсидированию межрегиональных полетов в 2021 году пассажиропоток аэропорта составил 1,4 миллиона человек, приблизившись к допандемийному уровню. В планах на 2022-й - втрое увеличить объем бюджетного финансирования авиаперевозок. С учетом новых коммерческих рейсов в Центральную Азию пассажиропоток в следующем году может достичь 1,8 миллиона человек.

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