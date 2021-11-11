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11.11.2021 10:09
Рубрика: Власть

Останутся ли новосибирцы без муниципальных бань

Текст: Михаил Марков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 256(8607)
Комиссия Совета депутатов Новосибирска по муниципальной собственности обсудила судьбу бани N26, расположенной на улице Чекалина в жилом районе Пашино. Это одно из шести заведений, оставшихся в ведении муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Банное хозяйство "Сибирячка" после того, как восемнадцать предприятий было передано в концессию или просто прекратило существование.

В 2022 году власти планируют отдать в частные руки последние бани.

Фото: istock
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С одной стороны, мэрия на законных основаниях избавляется от непрофильных активов. С другой, совершенно непонятно, как это согласуется с требованиями МЧС, по которым в городе должны быть муниципальные бани, в которых в случае войны или других чрезвычайных ситуаций можно проводить санитарную обработку.

Это противоречие понимали и в мэрии. Несколько лет назад начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин утверждал, что решено обязательно сохранить в ведении МБУ четыре бани в разных районах Новосибирска, которые по требованию МЧС могли бы оперативно осуществить помывку и химобработку. В их числе называли баню в Пашино. Однако с тех пор планы кардинально изменились.

Дело в том, что на ремонт обветшавших зданий и содержание бань требуется порядка трехсот миллионов рублей, а таких денег в бюджете нет. Предполагается, что средства вложат частные инвесторы, которых выберут по итогам конкурса. Опыт у мэрии уже есть: "Сандуны Сибирь", "Федоровские бани", "Мыловар", "Паровозовъ", "Бани Сибири". Но вряд ли этот, в общем-то, успешный опыт может быть в полной мере применен к оставшимся пока в распоряжении "Сибирячки" заведениям.

Само расположение бани в Пашино, на значительном отдалении от центра Новосибирска, не способствует появлению реального инвестора. Перед глазами пашинцев печальный пример: несколько лет назад мэрия передала в концессию единственный в микрорайоне бассейн, и до сих пор не ведется никаких работ по его ремонту и реконструкции. Не случится ли то же самое и с единственной на весь жилой район общественной баней?

Есть и еще одна причина для беспокойства - это рост цен на услуги после появления частного инвестора. Значительную часть пашинского жилого фонда составляют старые много-квартирные дома без горячего водоснабжения и частный сектор. Для здешних жителей поход в баню - это не столько повод отдохнуть и погулять, сколько необходимая гигиеническая процедура.

При этом, как утверждает Виталий Витухин, у мэрии нет никаких рычагов воздействия на будущих владельцев бань, чтобы те установили льготные цены для обычных граждан.

На заседании комиссии депутаты единогласно решили обратиться к мэру с требованием возобновить работу бани N 26 и взять ситуацию под свой личный контроль. Кстати, уже есть промежуточное решение: все предприятия МБУ "Сибирячка" будут действовать, (правда, в усеченном до двух рабочих дней режиме) до апреля будущего года, а не закроются нынешней осенью, как было запланировано.

Тем временем можно попытаться найти решение, которое помогло бы муниципальным баням выжить. Кстати, если бы в них, как в советские времена, торговали хотя бы пивом и приличными закусками, об убытках быстро бы забыли.

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