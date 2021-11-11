Почти 2000 жителей Новосибирской области переселят из аварийного жилья

Новости

Консультации РФ и США по визовым вопросам состоятся на следующей неделе 12:15
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение 12:08
Coca-Cola подала жалобу на производителя "Напитков из Черноголовки" 12:05
Оперштаб: В Москве выявлено 6 240 новых случаев COVID-19 12:01
МИД РФ: Риски столкновений в Черном море возрастают 11:46
Цена экспорта газа в дальнее зарубежье превысила 310 долларов 11:42
МИД Польши: Варшава не пропустит мигрантов через границу 11:41
МИД РФ рассказал о стремлении Евросоюза "хвататься за санкционную дубину" 11:27
В Пакистане продолжают зарабатывать на советском ТТ 11:21
От COVID умер автор "Заколдованной" с Джоди Фостер Майкл Лафлин 11:20
На Украине впервые запретили фильм с Владимиром Зеленским 11:02
Скорость получения госуслуг к 2024 году вырастет в 10 раз 10:56
Стоимость акций "Аэрофлота" упала из-за возможных санкций ЕС 10:56
Двух фигурантов дела о гибели людей в отеле "Карамель" осудили на два года 10:54
Названа причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае 10:43
Лучшие российские самбисты поборются за медали чемпионата мира 10:42
Российский парк бронетехники назвали одним из крупнейших в мире 10:32
Более 28 млн квадратных метров асфальтового покрытия заменили в Москве 10:31
Для российских РСЗО создали управляемый дальнобойный снаряд 10:08
Социологи обеспокоены количеством одиноких людей в Норвегии 09:49
У жителя Хабаровского края изъяли 220 килограммов конопли 09:47
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае 09:46
Мурашко: Каждый второй пожилой гражданин подвержен риску без вакцинации 09:38
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины 09:34
В Госдуме в начале недели ожидают запрос о лишении Рашкина неприкосновенности 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
11.11.2021 11:29
Рубрика: Власть

Почти 2000 жителей Новосибирской области переселят из аварийного жилья

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
За десять месяцев 2021 года в Новосибирской области уже переселены из аварийного жилья в благоустроенные квартиры 728 граждан. Реализация региональной программы переселения идет ускоренным темпом.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- До конца года планируется расселение еще 1120 человек. Большая часть жителей аварийных домов получат новые квартиры к концу года, когда начнут активно вводиться в эксплуатацию новостройки, - сообщила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Елена Макавчик.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирске откроют дополнительные прививочные кабинеты

По ее данным, в мероприятиях по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья участвуют 20 муниципалитетов Новосибирской области. С 2019 года расселено 3,6 тысячи граждан, что составляет 141 процент от плановых значений.

Заместитель министра также отметила, что в 2021-2022 годах в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе планируется расселить 3425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 миллиардов рублей. Из этой суммы 2,46 миллиардов рублей приходятся на средства федерального бюджета, 300 миллионов выделят муниципалитеты.

Новосибирская область включена в перечень 20 регионов, участвующих в мероприятиях по ускоренному расселению из аварийного жилья за счет успешной реализации программ расселения прошлых лет.

Справка "РГ"

В Новосибирской области на 1 ноября 2021 года признаны аварийными и подлежащими сносу 1292 многоквартирных дома, в которых проживают 24 565 человек. В настоящее время расселено 422 дома или 27,5 процента от общего объема аварийного фонда. Решение вопроса находится на контроле правительства Новосибирской области.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Сенатор назвал ответную меру на возможные санкции против "Аэрофлота"
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины
Электрический купол для защиты от дронов разработали в России
Минстрой протестирует электронную очередь на жилье
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах