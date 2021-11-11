Почти 2000 жителей Новосибирской области переселят из аварийного жилья

За десять месяцев 2021 года в Новосибирской области уже переселены из аварийного жилья в благоустроенные квартиры 728 граждан. Реализация региональной программы переселения идет ускоренным темпом.

- До конца года планируется расселение еще 1120 человек. Большая часть жителей аварийных домов получат новые квартиры к концу года, когда начнут активно вводиться в эксплуатацию новостройки, - сообщила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Елена Макавчик.

По ее данным, в мероприятиях по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья участвуют 20 муниципалитетов Новосибирской области. С 2019 года расселено 3,6 тысячи граждан, что составляет 141 процент от плановых значений.

Заместитель министра также отметила, что в 2021-2022 годах в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе планируется расселить 3425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 миллиардов рублей. Из этой суммы 2,46 миллиардов рублей приходятся на средства федерального бюджета, 300 миллионов выделят муниципалитеты.

Новосибирская область включена в перечень 20 регионов, участвующих в мероприятиях по ускоренному расселению из аварийного жилья за счет успешной реализации программ расселения прошлых лет.

Справка "РГ"

В Новосибирской области на 1 ноября 2021 года признаны аварийными и подлежащими сносу 1292 многоквартирных дома, в которых проживают 24 565 человек. В настоящее время расселено 422 дома или 27,5 процента от общего объема аварийного фонда. Решение вопроса находится на контроле правительства Новосибирской области.