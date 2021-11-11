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11.11.2021 10:15
Рубрика: Власть

Появится ли в Барнауле экотехнопарк с мусорным полигоном

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 256(8607)
Счетная палата РФ в прошлом году включила Алтайский край в список регионов, где состояние мусорных полигонов оценивается как критическое. В 2023-м в Барнауле истечет срок эксплуатации единственного полигона ТКО.

Нынешним летом частный инвестор готовился начать строительство первого в крае современного высокотехнологичного отраслевого объекта - экотехнопарка в Первомайском районе. Как сообщил на проведенном в Барнауле круглом столе председатель совета директоров АО "Механизатор" Юрий Калинин, экотехнопарк с мусорным полигоном предполагалось разместить с соблюдением всех требований законодательства и нормативов удаленности от населенных пунктов, дорог, природоохранных зон.

Фото: Photoxpress
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- Мы получили положительные заключения от всех ведомств. У проектировщиков авиационного участка дороги в двух с половиной километрах от предполагаемого экотехнопарка тоже нет возражений. Сделали запросы в минобороны - результат положительный, - утверждает Юрий Калинин.

Годовой объем переработки будущего предприятия должен доходить до 300 тысяч тонн отходов (из них около трети составляло бы вторсырье). Инвестору оставалось обратиться в правительство Алтайского края с просьбой перевести находящийся в собственности "Механизатора" участок в земли соответствующей категории. Это давало возможность приступить к полноценной проектировке объекта и параллельно начать общественные обсуждения в Первомайском районе. Однако противники экотехнопарка сыграли на опережение. В июне инициативные группы селян вышли на улицы и сказали: "Нет". Люди посчитали, что рядом с их жильем появится очередная банальная свалка. Районная исполнительная властьрешила не вмешиваться в ситуацию, краевая власть "нажала на паузу".

Сейчас районные депутаты готовы к конструктивному диалогу с "Механизатором".

- Мы понимаем, что современная переработка мусора нужна не только Барнаулу, но и самому Первомайскому району. Техническая сторона вопроса не должна преобладать над социальной. Начинать нужно именно с интересов людей. Когда мы сможем им объяснить необходимость экотехнопарка, тогда не повторим летних ошибок, - отметил председатель райсобрания Юрий Логинов.

Между тем территориальная схема обращения с отходами, недавно утвержденная региональным минприроды, вызвала критику. Глава исполкома краевого отделения ОНФ Сергей Войтюк предложил на круглом столе создать проектный центр, в котором могли бы сотрудничать профильные чиновники, участники рынка обращения с отходами и представители муниципалитетов. После чего, по мнению экспертов, нужно разработать комплекс-ную региональную отраслевую программу, которая позволит краю претендовать на поддержку федеральных властей. Необходимо вести разъяснительную работу среди населения, которое может принимать в штыки любые проекты из-за нехватки достоверной информации.

Прямая речь

Лариса Казанцева, замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края:

- У нас сложная ситуация с показателями нацпроекта "Экология". Объем бытовых отходов растет, а системы утилизации и сбора вторичного сырья развиты чрезвычайно слабо. До отраслевой реформы ТКО размещались на так называемых исторических свалках, которых в крае более тысячи. Их можно использовать до 2023 года, но только при условии, что они включены в специальный перечень, согласованный с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. В Алтайском крае в него включен только один объект - в Усть-Калманке. Остальные, если следовать букве закона, должны быть закрыты и подвергнуться рекультивации.

Тем временем

В Алтайском крае всего семнадцать полигонов ТКО, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов. Их вместимости хватит еще на восемь-десять лет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул "Мусорная" реформа

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