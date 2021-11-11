Повысят ли в Алтайском крае взносы на капремонт

В Алтайском крае с 2022 года могут существенно вырасти взносы на капитальный ремонт многоквартирного жилья. Насколько - этот вопрос сейчас обсуждают в правительстве и краевом заксобрании.

По словам министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева, взносы, которые сегодня составляют 5,62-6,89 рубля за квадратный метр, не покрывают затрат. Ежегодно собственники помещений перечисляют на капремонт около одного миллиарда рублей, а необходимый объем работ оценивается примерно в два миллиарда рублей в год.

- Увеличить финансирование программы можно двумя способами: повысить ставку взносов и привлечь бюджетные средства, - пояснил министр. - Но решения о выделении бюджетных денег не принято, а только повышением взносов проблему дефицита мы не решим, учитывая уровень платежеспособности жителей региона.

По словам директора регионального оператора программы капремонта в Алтайском крае Александра Пономарева, сейчас в целевом фонде не хватает 105 миллионов рублей, чтобы рассчитаться с подрядчиками за уже проведенные работы. Хотя собираемость взносов в крае выше среднего по стране - 96-97 процентов. Но с каждым годом дефицит увеличивается из-за постоянного роста стоимости стройматериалов и ремонтных работ.

Чтобы решить проблему дефицита, по мнению Александра Пономарева, необходимо повысить плату за капремонт и сделать ее дифференцированной, в зависимости от наличия лифтового оборудования в доме. Предусмотреть обязательное софинансирование программы капремонта из бюджетов разных уровней. Провести ревизию действующей программы и увеличить сроки ее проведения. "Она должна не тридцатью годами ограничиваться, а стать бессрочной, ведь дома и после 2043 года по-прежнему будут требовать ремонта", - подчеркнул Пономарев.

Насколько надо повысить взносы - конкретных цифр пока никто не называет.

- По нашим подсчетам, на выполнение всех видов ремонта в стандартном пятиэтажном доме площадью около 3,5 тысячи квадратных метров требуется около 37 миллионов рублей. При нынешнем тарифе 5,62 рубля за "квадрат" собственники за тридцать лет накопят всего семь миллионов рублей. Если исходить из этих цифр, то размер взносов надо увеличить до 38 рублей с "квадрата". В Барнауле примерно сто домов, собственники которых уже сегодня готовы платить взносы по двадцать рублей. Наверное, с них и надо начать повышение, - предложил мэр краевой столицы Вячеслав Франк.

Губернатор края Виктор Томенко предложил обсудить возможность увеличения платы вдвое - до одиннадцати-тринадцати рублей. "У нас в фонде кап-ремонта нехватка средств примерно пятьдесят процентов, поэтому при повышении взносов в два раза мы, наверное, могли бы выполнить тридцатилетнюю программу в полном объеме", - пояснил глава региона.

По мнению спикера Алтайского краевого Законодательного собрания Александра Романенко, нужно предусмотреть достаточный объем финансовой поддержки из средств федерального бюджета.

- Мы понимаем, что в муниципальных бюджетах таких денег нет, в региональном тоже, поэтому вся надежда на федеральный, - отметил глава краевого парламента. - Два года назад Совет законодателей РФ уже обращался в правительство России с предложением рассмотреть вопрос о выделении дополнительных федеральных средств на реализацию программы капремонта многоквартирных домов. Но никаких решений принято не было.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Из-за дефицита средств мы в последние годы не выполняем весь объем работ, предусмотренный программой капремонта. Поэтому надо индексировать взносы. В прошлом году из-за сложной эпидобстановки мы оставили плату на прежнем уровне. Сейчас экономика восстанавливается, и нужно поднимать вопрос о повышении взносов. Что касается бюджетного софинансирования, то никаких системных решений не принято. У нас в крае больше половины граждан живет частных домах. Если мы будем направлять все бюджетные средства на ремонт многоэтажек, то у владельцев индивидуальных домов возникнет вопрос: почему им не помогают?