Сотрудники СК и ФСБ провели обыски в мэрии Ангарска

Следователи Ангарска возбудили на основании материалов управления ФСБ по Иркутской области уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил сегодня региональный главк СК РФ.

Как полагают правоохранители, чиновники администрации Ангарска проигнорировали необходимость принятия важного инфраструктурного объекта в собственность муниципалитета. Речь идет о тепловой сети, которая предназначена для теплоснабжения многоквартирных домов в одном из кварталов города.

В 2017 году чиновники без должных оснований дали индивидуальному предпринимателю разрешение ввести участок теплосети в эксплуатацию. В 2020 году бизнесмен на основании этого документа зарегистрировал право собственности. В результате были ограничены возможности местных жителей на получение необходимой тепловой энергии. Кроме того, пострадал бюджет Ангарского городского округа.

Сотрудники СК и ФСБ провели обыски в КУМИ мэрии и отделе архитектуры и градостроительства. Изъяты интересующие следствие документы.