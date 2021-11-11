Томские ученые рассказали, как страдает психика после коронавируса

Томский государственный университет и Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА создали совместную лабораторию для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус.

В лаборатории разрабатываются медико-психологические реабилитационные программы для восстановления не только физического, но и психологического здоровья пациентов.

Ученые отмечают, что выздоровевшие после COVID-19 жалуются на ослабление памяти и внимания, нарушение сна, появление различных страхов. В частности, пациенты рассказывают, что испытывают страх общения в социуме, страх выхода на работу, страх повторного заражения и смерти.

- Перенесенное заболевание оказывает существенное негативное влияние на психическое здоровье людей, приводит к клиническим и субклиническим расстройствам, таким как тревога, депрессия, острое стрессовое расстройство, нарушение когнитивных функций, а также способствует обострению ранее существовавших психических состояний, - сообщает пресс-служба ТПУ.

Ученым встречаются достаточно сложные случаи. Нередко им приходится работать с чувством вины пациентов.

- Это особенно трудно в ситуации, когда, например, вся семья попадает в реанимационное отделение, один из членов семьи не справляется с заболеванием и "уходит", а второй даже не может присутствовать на его похоронах, - рассказывает доцент кафедры генетической и клинической психологии ТГУ Татьяна Левицкая.

По словам сотрудников лаборатории, сложнее всего решать такие проблемы, когда постфактум пациенты осознают возможность избегания сложившейся ситуации, например, за счет прививки. В результате у них наступает глубокая депрессия.

Программы психологической реабилитации помогут пациентам выйти из этого состояния.