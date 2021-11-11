Томский губернатор поблагодарил финскую компанию за инвестиции в регион

Новости

Консультации РФ и США по визовым вопросам состоятся на следующей неделе 12:15
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение 12:08
Coca-Cola подала жалобу на производителя "Напитков из Черноголовки" 12:05
Оперштаб: В Москве выявлено 6 240 новых случаев COVID-19 12:01
МИД РФ: Риски столкновений в Черном море возрастают 11:46
Цена экспорта газа в дальнее зарубежье превысила 310 долларов 11:42
МИД Польши: Варшава не пропустит мигрантов через границу 11:41
МИД РФ рассказал о стремлении Евросоюза "хвататься за санкционную дубину" 11:27
В Пакистане продолжают зарабатывать на советском ТТ 11:21
От COVID умер автор "Заколдованной" с Джоди Фостер Майкл Лафлин 11:20
На Украине впервые запретили фильм с Владимиром Зеленским 11:02
Скорость получения госуслуг к 2024 году вырастет в 10 раз 10:56
Стоимость акций "Аэрофлота" упала из-за возможных санкций ЕС 10:56
Двух фигурантов дела о гибели людей в отеле "Карамель" осудили на два года 10:54
Названа причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае 10:43
Лучшие российские самбисты поборются за медали чемпионата мира 10:42
Российский парк бронетехники назвали одним из крупнейших в мире 10:32
Более 28 млн квадратных метров асфальтового покрытия заменили в Москве 10:31
Для российских РСЗО создали управляемый дальнобойный снаряд 10:08
Социологи обеспокоены количеством одиноких людей в Норвегии 09:49
У жителя Хабаровского края изъяли 220 килограммов конопли 09:47
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае 09:46
Мурашко: Каждый второй пожилой гражданин подвержен риску без вакцинации 09:38
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины 09:34
В Госдуме в начале недели ожидают запрос о лишении Рашкина неприкосновенности 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
11.11.2021 11:21
Рубрика: Власть

Томский губернатор поблагодарил финскую компанию за инвестиции в регион

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с председателем совета директоров финской компании "Ponsse PLC" Ярмо Видгреном. Вместе с менеджерами компании бизнесмен прибыл с официальным визитом в сибирский регион.
Фото: Правительство Томской области Фото: Правительство Томской области
Фото: Правительство Томской области

Томская область и "Ponsse PLC" сотрудничают несколько лет. Его главный итог - построенный финнами дилерский центр компании, который сегодня открывается под Томском. Для одного из крупнейших в Европе производителей лесозаготовительной техники это третий такой центр в России и первый за Уралом. Помимо продажи техники он будет заниматься сервисной поддержкой и обучением кадров.

Фото: Правительство Томской области
Томский губернатор принял участие в заседании набсовета АИРР

- Наша область занимает восьмое место в России по потенциалу развития лесохозяйственного комплекса, в нашем ЛПК работают свыше 600 больших и малых предприятий, которые экспортируют продукцию глубокой переработки в 17 стран мира, поэтому я уверен в больших перспективах нашего сотрудничества. Томская область богата нефтью, газом, другими природными ресурсами, однако лес - это единственный возобновляемый природный ресурс, поэтому кто пришел к нам надолго, имеет большие перспективы, - подчеркнул на встрече губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По словам Ярмо Видгрена, Россия для компании - самый большой рынок, а Томская область является одним из самых важных регионов. Он поблагодарил губернатора и его команду за поддержку в реализации проекта, заверив, что "стратегия бизнеса компании - долгосрочные перспективы, поэтому мы в Томской области надолго".

- Удивительно, что центр был построен практически за год, в самый разгар эпидемии, при закрытых границах. И это говорит о том, что жизнь продолжается и мы преодолеем любые испытания, - поблагодарил руководство "Ponsse PLC" Сергей Жвачкин.

В рабочей встрече также приняли участие вице-губернаторы Андрей Кнорр и Юрий Гурдин, генеральный директор ООО "Понссе" Яакко Лаурила и региональный директор Антон Кораблин. Ее участники обменялись подарками. Сибиряки презентовали финнам берестяной самовар, а представители компании "Ponsse PLC" передали в дар руководству Томской области деревянную картину.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

Сенатор назвал ответную меру на возможные санкции против "Аэрофлота"
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины
Электрический купол для защиты от дронов разработали в России
Минстрой протестирует электронную очередь на жилье
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах