Томский губернатор поблагодарил финскую компанию за инвестиции в регион

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с председателем совета директоров финской компании "Ponsse PLC" Ярмо Видгреном. Вместе с менеджерами компании бизнесмен прибыл с официальным визитом в сибирский регион.

Томская область и "Ponsse PLC" сотрудничают несколько лет. Его главный итог - построенный финнами дилерский центр компании, который сегодня открывается под Томском. Для одного из крупнейших в Европе производителей лесозаготовительной техники это третий такой центр в России и первый за Уралом. Помимо продажи техники он будет заниматься сервисной поддержкой и обучением кадров.

- Наша область занимает восьмое место в России по потенциалу развития лесохозяйственного комплекса, в нашем ЛПК работают свыше 600 больших и малых предприятий, которые экспортируют продукцию глубокой переработки в 17 стран мира, поэтому я уверен в больших перспективах нашего сотрудничества. Томская область богата нефтью, газом, другими природными ресурсами, однако лес - это единственный возобновляемый природный ресурс, поэтому кто пришел к нам надолго, имеет большие перспективы, - подчеркнул на встрече губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По словам Ярмо Видгрена, Россия для компании - самый большой рынок, а Томская область является одним из самых важных регионов. Он поблагодарил губернатора и его команду за поддержку в реализации проекта, заверив, что "стратегия бизнеса компании - долгосрочные перспективы, поэтому мы в Томской области надолго".

- Удивительно, что центр был построен практически за год, в самый разгар эпидемии, при закрытых границах. И это говорит о том, что жизнь продолжается и мы преодолеем любые испытания, - поблагодарил руководство "Ponsse PLC" Сергей Жвачкин.

В рабочей встрече также приняли участие вице-губернаторы Андрей Кнорр и Юрий Гурдин, генеральный директор ООО "Понссе" Яакко Лаурила и региональный директор Антон Кораблин. Ее участники обменялись подарками. Сибиряки презентовали финнам берестяной самовар, а представители компании "Ponsse PLC" передали в дар руководству Томской области деревянную картину.