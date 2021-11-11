В Кузбассе ребенку с "хрустальной" болезнью установили растущий штифт

В Кузбассе травматологи впервые провели уникальную операцию 11-летнему пациенту с врожденной патологией - повышенной ломкостью костей.

"Хрустальная" болезнь у детей сопровождается частными переломами.

- Юный пациент поступил в отделение с закрытым перелом левой бедренной кости с миграцией металлоконструкции, который стал следствием врожденного несовершенного остеогенеза, - рассказал заведующий детским травматологическим отделением Прокопьевского клинического ортопедо-хирургического центра восстановительного лечения Иван Кавкайкин.

Врачи приняли решение установить ребенку телескопический штифт, который будет "расти" вместе с ним и убережет его от дальнейших возможных переломов.

Высокотехнологическую операцию проводили в несколько этапов. Сначала травматологи удалили смещенную металлоконструкцию. Затем установили в бедренную кость телескопический штифт.

- Такая операция для нашего региона является уникальной и проведена впервые, - сообщает администрация правительства Кузбасса.

После хирургического вмешательства мальчик чувствует себя хорошо и уже в ближайшее время будет выписан домой.