В Саратовской области пенсионеры-волонтеры помогают семьям в трудной ситуации

В этом году в России впервые отмечали День отца. Дети поздравляли своих пап, а у тех был прекрасный повод рассказать о своих делах.

В этом году в России впервые отмечали День отца. Многие папы очень довольны, что появился такой праздник, которому уже более 110 лет. Фото: Александр Корольков

Для предпринимателя из Краснодарского края Вячеслава Лисицына это был скорее праздник всей семьи, а не его одного. Общими усилиями Лисицыным удалось создать собственное производство экосладостей. Сначала купили небольшой дом с фруктовым садом и начали делать сладости из натуральных продуктов.

Но чтобы развиваться дальше, не хватало финансов и знаний. Вячеслав обратился в центр "Мой бизнес", который в Краснодаре работал в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Нам помогли решить сразу несколько проблем, - рассказывает глава семьи. - Помогли получить сертификат на продукцию, зарегистрировать товарный знак. Пройти обучение". Семья Лисицыных открыла цех в Краснодаре. В ближайших планах - собственные фирменные магазины.

У каждого папы - свое дело. В небольшом городе Красный Кут Саратовской области пенсионеры-волонтеры помогают семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Александр Цыкало - один из них. Сына вырастил, теперь другим помогает. Участвует в проекте "Дедушка на час". Первый раз, вместе с волонтером Надеждой он навестили многодетную семью, где мама одна воспитывает пятерых детей. Пока Цыкало устранял протечку в санузле, Надежда напекла вкусных блинов.

Серебряные волонтеры из Красного Кута в шутку называют себя "МЧС", потому что всегда готовы прийти на помощь. В движении волонтеров участвует полторы тысячи саратовцев старшего возраста.

Отцу Сергею Смолькину из Шелаболихинского района Алтайского края тоже скучать некогда. В мае у Елены и Сергея родился восьмой ребенок. Малышку назвали Вероника. Теперь в семье пять девочек и трое мальчиков. "Мы мечтали о большой семье и рады, что государство нас поддерживает, - говорит Елена. - С появлением Вероники нам назначили ежемесячные выплаты за рождение третьего или последующего ребенка. А ранее в соцзащите мы оформили выплаты на детей до трех лет и с трех до семи. У нас в этом возрасте их трое".

Выплаты на ребенка в Алтайском крае по нацпроекту "Демография" составляют 10 тысяч 611 рублей в месяц.