СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Следствие считает, что 11 ноября примерно в 11:30 на КПП "Аэропорт" в Каспийске сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Водитель проигнорировал требование сотрудника, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского, который получил травмы.

Ранее сообщалось, что Усман Нурмагомедов с другом задержаны в аэропорту Шереметьево.