Пролетевший над Петербургом неопознанный объект попал на видео

В небе над Петербургом очевидцы заметили неопознанный летающий объект. Светящийся шар быстро пролетел над горизонтом, но его успели заснять видеорегистраторы, петербуржцы поделились необычными кадрами в социальных сетях.

На кадрах видно, что объект можно было наблюдать в разных точках города.

Наблюдали светящийся шар и в центре Северной столицы. Не помешала подсветка и яркие фонари.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что необычное явление наблюдали также жители Всеволожска и Приозерска.

Видели объект и жители Карелии. Более того, в Петрозаводске вспышка была настолько яркой, что на долю секунды даже просветлело небо.