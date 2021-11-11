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11.11.2021 01:16
Рубрика: Общество

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию пожилых

Текст: Татьяна Тюменева, Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
Новость о том, что петербургское управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет, вызвала большой общественный резонанс. Адвокат Владимир Постанюк разъяснил "РГ", как следует понимать этот документ.
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- Это постановление никого не должно пугать. Да, там речь идет об обязательности, но при этом оно не ставит под сомнение добровольность вакцинации, ведь в документе не прописан механизм исполнения. Нет алгоритма, что кто-то кого-то поведет в поликлинику и сделает укол. Человек сам принимает решение. Второй момент - не предусмотрена ответственность за неисполнение, - отметил Постанюк.

То есть принудить неработающего пенсионера сделать прививку невозможно.

Многие петербуржцы старше 60-65 лет продолжают работать. Для большинства из них новые правила ничего не меняют. В городе для работников многих сфер деятельности еще в октябре была введена обязательная вакцинация. Не менее 80 процентов работников образования, здравоохранения, торговли, общепита должны привиться до 15 ноября. Правда, и здесь сохраняется принцип добровольности. То есть сотрудник может и не прививаться, но тогда работодатель вправе его отстранить до улучшения эпидемической обстановки.

Также новое постановление никак не отразится на получении льгот и социальных гарантиях. Меры поддержки люди получают независимо от того, сделана ли у них прививка.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса

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