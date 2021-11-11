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11.11.2021 16:08
Рубрика: Общество

Врач предупредил о стертом течении коронавируса у младенцев

Текст: Вера Черенева

Новорожденные дети также заражаются коронавирусом - правда, многие родители об этом даже не догадываются, сообщили в минздраве Коми со ссылкой на главного врача местной республиканской инфекционной больницы Владимира Каткова.

Фото: iStock
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По словам Каткова, у детей до года бывает так называемое стертое течение болезни. Оно выражается в том, что характерных внешних признаков простуды нет, дети не кашляют, у них нет насморка.

Но часто поднимается температура до 38 градусов и выше. Также родителей должно насторожить, если дети становятся вялыми, у них пропадает аппетит, они больше спят и капризничают.

В релизе отмечается, что дети, как правило, заражаются от родителей, поэтому если в семье есть подтвержденные случаи коронавируса, а также если ребенок неожиданно затемпературил и у него изменилось поведение, имеет смысл немедленно обращаться к врачу.

Дети, больные коронавирусом, уже частые гости в инфекционных стационарах. Число госпитализаций растет. Если в первом квартале 2021 года в Республиканскую инфекционную больницу Коми были госпитализированы 49 детей, то в третьем квартале - уже 241.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Самому юному пациенту было в момент попадания на больничную койку всего четыре дня. Мама ребенка заболела COVID-19 на последних сроках беременности.

Сразу после рождения ребенка врачи стали бороться за его жизнь. В какой-то момент поражение легких достигло 25 процентов, что для младенцев очень рискованно. Ребенок 16 дней провел в стационаре, но врачи смогли переломить ситуацию, и сейчас новорожденный полностью здоров.

Также Катков отметил, что известный симптом, касающийся потери обоняния, чаще встречается у подростков, которые болеют почти также, как взрослые. Для совсем маленьких детей он не характерен.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Пандемия коронавируса COVID-19

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