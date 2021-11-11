В Санкт-Петербурге врачи спасли младенца с тяжелым пороком сердца

В клинике Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета спасли младенца из Киргизии. У него была очень тяжелая патология сердца.

Как рассказал отец мальчика Дайырбек, ребенок, шестой в этой семье, появился на свет 20 июля нынешнего года. Врачи сразу услышали в его маленьком сердечке шумы. Точный диагноз поставили через два месяца - коарктация, то есть сужение аорты, стеноз отверстия аортального клапана, дефект межпредсердной перегородки и дисфункция левого желудочка.

- У наших врачей нет достаточного опыта проведения операций при таких патологиях, да и очень большие сложности с выхаживанием после операции, - сказал отец мальчика.

И тогда решили обратиться в Санкт-Петербург, тем более что специалисты клиники в марте нынешнего года были в Бишкеке и провели восемь операций. Там семье ответили: срочно приезжайте. Была опасность, что ребенок не перенесет перелет. Но обошлось. В тот же день назначили операцию, потому что нельзя было медлить: мальчик находился в критическом состоянии. Хирурги предупредили: 15-20 процентов успеха.

"Но для нас даже один процент - уже что-то. Сказали, что операцию проводят на открытом сердце, с применением искусственного кровообращения. Это было страшно. Когда все закончилось, разрешили войти в реанимацию, увидеть ребенка. Конечно, картина была не из хороших. Радовало только одно: успели, и операция прошла успешно. У нас появилась надежда", - сказал Дайырбек.

По словам Андрея Нохрина, главы кардиохирургической службы Педиатрического университета, оперативное лечение выполнили в тех условиях, когда все разумные сроки были уже упущены. Такой порок - своеобразная ловушка, так как ребенок может некоторое время не проявлять очевидных симптомов сердечной недостаточности. Между тем проблема будет нарастать, и в конце концов приведет к левожелудочковой дисфункции, кардиогенному шоку и смерти. Все прошло благополучно. Ребенка уже выписали из клиники и он улетел с родителями домой.