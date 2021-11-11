Краснодарский консервный завод поднял выручку на 60 миллионов рублей

Может ли за год предприятие увеличить выпуск овощных консервов в четыре раза? Казалось бы, задача не из легких. Но именно за такой короткий срок Краснодарский консервный завод "Юнона Инвест-ЛТД" смог дополнительно поставлять на рынок почти 3 миллиона банок в год.

Завод поднял выручку на 60 миллионов рублей. Таких показателей удалось достичь благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда".

В рамках программы эксперты Федерального центра компетенций вместе с рабочей группой завода нашли потери в производстве по всему потоку - от склада сырья до хранилища с готовой продукцией. Пилотным стал участок, где изготавливают томатную пасту. В итоге время ее производства сократили с 344 до 215 часов, а выработку увеличили на 46 процентов.

- К примеру, раньше на настройку линии и установку дозирования уходило 40 минут, - рассказывает начальник производственного цеха Карен Петросян. - Сократили этот интервал до 15 минут. Также удалось уменьшить стоимость переработки кукурузы.

Краснодарский консервный завод основан в 1996 году. Свои площади для выращивания овощей и производственные линии дали предприятию возможность отправлять на прилавки консервы от экономкласса до класса люкс. Выпускаются как традиционные виды продукции (фасоль, зеленый горошек, кабачковая икра), так и "деликатесы" (черемша, грузди, шампиньоны, маслята).

В нацпроект завод вошел в 2020 году, и в ближайшее время планирует внедрить систему бережливого производства в других подразделениях.

К реализации нацпроекта приступили в компании "Плодовое" в Ейске, где выращивают фрукты. Сотрудники агрохозяйства прошли курс тренингов по бережливому производству.

- Пилотным потоком выбрали процесс приемки, хранения, фасовки и отгрузки яблок. После всех улучшений участок станет эталонным. А опыт бережливых технологий будут тиражировать на все производство, - рассказал руководитель проекта Регионального центра компетенций Краснодарского края Эдуард Быков. Участие в нацпроекте для хозяйства стало закономерным этапом развития. На его площади в 951 гектар ежегодно убирают более 10 тысяч тонн яблок, 1,2 тысячи тонн черешни и 300 тонн сливы. Также в садах выращивают абрикосы, алычу и вишню. Все фрукты поставляют в федеральные торговые сети России - от Москвы до Новосибирска.

Цифра: 5 процентов в год, не ниже, должна расти производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей российской экономики к 2024 году

Тепличный комбинат "Трубичино" станет четвертым новгородским предприятием, на котором будет проходить работа по улучшению организации труда. Вместе с ним уже отобраны "Новгородский бекон", Окуловская бумажная фабрика и "ПФК-сервис". В то же время "Трубичино" будет первым сельскохозяйственным предприятием в регионе, вступившим в проект "Производительность труда".

Комбинат работает по уникальной технологии. Овощи здесь растут на торфогрунте, в котором много полезных элементов. И благодаря этому овощи приобретают отменный вкус, уверяет директор Новгородского центра развития инноваций и промышленности Константин Харламов.