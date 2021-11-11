Краснодарский консервный завод поднял выручку на 60 миллионов рублей

Новости

ПФР назвал условие для повышения фиксированной выплаты пенсионерам в два раза 21:11
Мясников : Коронавирус пришел к нам навсегда 20:59
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского 20:45
В Москве арестован выстреливший в голову своему оппоненту водитель 20:22
Средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума 20:19
УЕФА отклонил просьбу "Галатасарая" о переигровке матча против "Локомотивом" 20:17
Саакашвили решил прекратить голодовку 19:42
Премьер Саксонии заявил о важности диалога с Россией 19:29
Земан принял отставку правительства Чехии 19:22
Минцифры: Портал госуслуг вторые сутки под беспрецедентной кибератакой 19:01
Президенты России и Аргентины обсудили борьбу с коронавирусом 18:55
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с киприотами 18:53
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах 18:43
Брат Нурмагомедова прокомментировал новость о своем задержании 18:36
Задержанного педофила проверят на причастность к аналогичным преступлениям 18:28
"Одноклассникам" грозит до 8 млн рублей штрафа за запрещенный контент 18:07
В Чечне предложили не называть национальности подозреваемых в СМИ 18:05
За наезд на полицейского задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова 18:03
Booking.com разрешит отелям снизить цены на своих сайтах 17:59
В Латвии утвердили запрет георгиевских ленточек 17:53
Серебренников погасил иск на 129 млн рублей по делу "Седьмой студии" 17:46
ОПЕК ждет в 2022 году спроса на нефть выше допандемийного уровня 17:39
Россияне вложили в ПИФы 900 млрд рублей в третьем квартале 17:36
В Минпромторге назвали возможную скидку на электромобили по льготным автокредитам 17:32
ФАС создала реестр производителей стройматериалов для контроля за их ценами 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
11.11.2021 20:36
Рубрика: Экономика

Краснодарский консервный завод поднял выручку на 60 миллионов рублей

Текст: Анна Юркова
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Может ли за год предприятие увеличить выпуск овощных консервов в четыре раза? Казалось бы, задача не из легких. Но именно за такой короткий срок Краснодарский консервный завод "Юнона Инвест-ЛТД" смог дополнительно поставлять на рынок почти 3 миллиона банок в год.

Завод поднял выручку на 60 миллионов рублей. Таких показателей удалось достичь благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда".

В рамках программы эксперты Федерального центра компетенций вместе с рабочей группой завода нашли потери в производстве по всему потоку - от склада сырья до хранилища с готовой продукцией. Пилотным стал участок, где изготавливают томатную пасту. В итоге время ее производства сократили с 344 до 215 часов, а выработку увеличили на 46 процентов.

- К примеру, раньше на настройку линии и установку дозирования уходило 40 минут, - рассказывает начальник производственного цеха Карен Петросян. - Сократили этот интервал до 15 минут. Также удалось уменьшить стоимость переработки кукурузы.

Краснодарский консервный завод основан в 1996 году. Свои площади для выращивания овощей и производственные линии дали предприятию возможность отправлять на прилавки консервы от экономкласса до класса люкс. Выпускаются как традиционные виды продукции (фасоль, зеленый горошек, кабачковая икра), так и "деликатесы" (черемша, грузди, шампиньоны, маслята).

В нацпроект завод вошел в 2020 году, и в ближайшее время планирует внедрить систему бережливого производства в других подразделениях.

К реализации нацпроекта приступили в компании "Плодовое" в Ейске, где выращивают фрукты. Сотрудники агрохозяйства прошли курс тренингов по бережливому производству.

- Пилотным потоком выбрали процесс приемки, хранения, фасовки и отгрузки яблок. После всех улучшений участок станет эталонным. А опыт бережливых технологий будут тиражировать на все производство, - рассказал руководитель проекта Регионального центра компетенций Краснодарского края Эдуард Быков. Участие в нацпроекте для хозяйства стало закономерным этапом развития. На его площади в 951 гектар ежегодно убирают более 10 тысяч тонн яблок, 1,2 тысячи тонн черешни и 300 тонн сливы. Также в садах выращивают абрикосы, алычу и вишню. Все фрукты поставляют в федеральные торговые сети России - от Москвы до Новосибирска.

Цифра: 5 процентов в год, не ниже, должна расти производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей российской экономики к 2024 году

Тепличный комбинат "Трубичино" станет четвертым новгородским предприятием, на котором будет проходить работа по улучшению организации труда. Вместе с ним уже отобраны "Новгородский бекон", Окуловская бумажная фабрика и "ПФК-сервис". В то же время "Трубичино" будет первым сельскохозяйственным предприятием в регионе, вступившим в проект "Производительность труда".

Комбинат работает по уникальной технологии. Овощи здесь растут на торфогрунте, в котором много полезных элементов. И благодаря этому овощи приобретают отменный вкус, уверяет директор Новгородского центра развития инноваций и промышленности Константин Харламов.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Экономика Товары и цены Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Краснодарский край СЗФО Новгородская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин согласился "поспорить" в доме Достоевского
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского
В проекте КоАП предусмотрен штраф за неоднократный отказ остановить машину
Самолеты МС-21-310 и AURUS бизнес-джет прилетели на Dubai Airshow 2021
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью