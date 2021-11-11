При реконструкции роддома №5 в Ростове учтут интересы жителей района

В Ростове-на-Дону при реконструкции родильного дома №5 будут учтены просьбы жителей, прилегающих к медицинскому учреждению многоквартирных домов. Внутриквартальная автомобильная дорогая к многоэтажкам на улице Степана Разина будет расширена.

"В свое время дорога была проложена через территорию больницы. Согласно проекту, этот участок также предполагалось благоустроить и огородить. И просьбы жителей учли: сегодня мы приводим в соответствие подъездные пути в этом районе. Дорога к жилым домам не только останется, мы планируем её расширить. Также поручил району проработать вопрос устройства парковок на свободной муниципальной земле", - написал в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Градоначальник также ознакомился с ходом реконструкции родильного дома №5, стоимостью более 982 миллионов рублей.

"Прежнее здание было построено больше 80-ти лет назад, и в 2016-ом признано аварийным. В прошлом году здесь начали возводить современный корпус. Подрядчик выполняет работу качественно и с опережением графика: готовность объекта составляет более 72 процентов", - сообщает Логвиненко.

Планируется, что в мае 2022 года новый корпус родильного дома будет открыт.