"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения

"Российская газета" отмечает свой 31-й день рождения. 11 ноября 1990 года вышел наш первый номер тиражом 200 тысяч экземпляров. Поздравляем читателей, которые все эти годы оставались верными своей газете, а мы постараемся и впредь вам помогать. О нескольких таких случаях - в этом материале.

Год назад всей семьей Русаковы впервые приехали в Москву, чтобы показать свою старшую дочь Злату специалистам МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова. Эту поездку организовала для них "Российская газета". Фото: Елена Мелихова