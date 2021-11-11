"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения

"РГ" разберется с "долгами" по коммуналке у ростовской пенсионерки
В неотапливаемом помещении мать и сын могли бы в прямом смысле слова умереть от холода. Спасло только то, что продавщицы из магазина, что расположен напротив ее дома, разрешали бедолаге приходить и кипятить у них воду в чайнике. Этой водой и грелись, и мылись.
Кстати, жили и спали мама и сын исключительно в зимней одежде. Так и дотянули до тепла. Причем каждый день она обивала пороги всех городских инстанций, писала письма и жалобы - но без толку. Свет, газ и холодную воду ей вернули только летом.
Несколько месяцев Тамара Владимировна выживала в самых настоящих пещерных условиях без воды, отопления и электричества. На все обращения чиновники слали отписки, а осенью вообще заявили, что "в связи с окончанием финансового периода" ремонт... переносится на следующий год.
После публикации в "РГ" пришли какие-то рабочие и "залатали" потолок неотесанными досками. Но от холодов это не спасло бы. Мы написали еще раз, пристыдив руководство города, и только после этого власти сделали все как надо - начали делать ремонт, предварительно переселив старушку с сыном в новую трехкомнатную в квартиру из маневренного фонда.
Прошел еще год. Тамару Владимировну вернули домой. Строители действительно заделали крышу, переклеили обои, поставили металлопластиковые окна и обновили сантехнику. "Теперь у нас есть горячая и холодная вода, тепло, электричество - все, что нужно для жизни. Спасибо огромное "Российской газете"! Без вас мы бы с сыном просто не выжили", - говорит женщина.
Правда, пока Тамара Владимировна жила в квартире маневренного фонда, коммунальные службы "накручивали" ей долги по старой квартире. Набежала приличная сумма. Она написала заявление, приложила справки о пожаре и что все это время официально жила в другой муниципальной квартире. И "долги" так никто пока и не списал. Но мы и с этим разберемся.
"РГ" посодействовала тому, чтобы на Кубани рядом с храмом не появилась свалка
При жизни старец снискал себе славу врачевателя, а когда в 2011 году ушел в мир иной, последним приютом стала часовня на территории подворья. Теперь это место паломничества: люди верят, что целительная сила старца сохранилась и после смерти, поэтому едут сюда круглый год со всех концов России. Рассказывают, что одним он помогает преодолеть душевные раны, других избавляет от телесных недугов - здесь можно услышать сотни чудесных историй.
Но в конце минувшей зимы разлетевшаяся по округе новость, что буквально в километре от православной святыни, рядом с хутором Некрасова, входящим в состав Роговского сельского поселения, хотят устроить мусорную свалку, шокировала местных жителей. "Не может быть, ведь это святотатство", - решили сначала люди. С просьбой разобраться в ситуации они написали нам в редакцию. "Нахождение такого объекта в прямой видимости со двора скита оскорбляет чувства верующих", - убеждены авторы обращения в "РГ". Когда стали разбираться, информация подтвердилась. Вот цитата из официального ответа, полученного "РГ" из администрации Тимашевского района: "...решением Совета Роговского сельского поселения от 29 марта 2016 г. земельный участок с кадастровым номером 23:31:0101000:1615 был безвозмездно передан в государственную собственность Краснодарского края...". Как выяснилось, этот участок определен в качестве места под строительство объекта размещения отходов без проведения специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований.
Обо всем этом мы написали в своей первой публикации ("Храм с видом на свалку", "РГ-Неделя-Кубань-Кавказ" от 17.03.2021 года". С тех пор волна народного протеста, набирая обороты, прокатилась сначала по Кубани, а потом и по всей России. Люди вставали в пикеты, выходили на сходы, направляли по инстанциям возмущенные письма. Следом за "РГ" об этой ситуации рассказали другие СМИ, а станичники и хуторяне снимали ролики и размещали их в социальных сетях.
В течение нескольких месяцев мы следили за развитием событий и задавали вопросы тем, кто принимает решения. По словам чиновников Тимашевского района, место под строительство комплекса было якобы зарезервировано при утверждении генерального плана Роговского сельского поселения, куда входит хутор Некрасова еще в 2013 году. Мы отыскали этот план, но ничего подобного там не нашли. Более того, данного объекта нет на территориальных схемах планирования края и Тимашевского района.
Что это? Банальная ошибка или фальсификация? ( "В Некрасове жить хорошо", "РГ" от 16.08. 2021 года). Наша статья была проиллюстрирована красноречивыми фотографиями. Однако в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, отвечающем в регионе за реализацию "мусорной реформы", продолжали упорствовать. И участок в районе хутора Некрасова снова назвали "подходящим по всем параметрам". Ну а как же святыня, близость подпочвенных вод и чернозем, почему-то названный неудобьями? Эти и другие вопросы, что называется, повисли в воздухе.
Тогда мы задали их снова - уже главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Встретившись, поинтересовались ее отношением к планам по строительству мусорного объекта в Тимашевском районе Кубани, рядом с православной святыней, против чего активно выступают местные жители и монахи. "Наша задача - чтобы этот мусорный полигон отвечал экологическим требованиям, - сказала глава Росприроднадзора. - А общественные слушания, предшествующие этому, должны учесть мнение местных жителей. И региональные власти обязаны доказать нам, что это было сделано".
Судя по всему, обе августовские статьи "РГ" легли на стол кубанского губернатора Вениамина Кондратьева. И реакция главы региона не заставила себя ждать. Он распорядился найти альтернативные участки, поручив это общественным экологам.
В начале сентября Андрей Рудомаха, член экологического совета при губернаторе края, доложил о двух найденных участках, расположенных в соседнем, Брюховецком районе. Один из них, площадью в 200 гектаров, принадлежал краю, и, по мнению эколога, наиболее подходил для реализации инвестиционного проекта. Ведь размер ставшего камнем преткновения участка у монастыря - всего 35 гектаров, а для строительства современного комплекса нужно было как минимум 50 гектаров, которые без проблем можно было вычленить из найденного экологами альтернативного участка. Губернатор дал указание провести изыскания, после чего представить заключения жителям, чтобы те сами приняли решение. Однако вопреки ожиданиям никто из чиновников не кинулся выполнять поручение шефа. И вскоре стало ясно почему: тот самый свободный от обременений участок в 200 гектаров ... был передан в аренду на 49 лет крупному агрокомплексу. Эта информация на фоне не прекращающихся народных протестов переполнила чашу губернаторского терпения: реализация инвестиционного проекта распоряжением главы края была приостановлена. Сложившуюся ситуацию он обсудил на недавней встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, проинформировав его о том, что создана рабочая группа, которая определит новые подходящие участки в Тимашевской зоне.
Более того, как заверил вице-губернатор Александр Трембицкий, внесены изменения в Генплан и все остальные документы.
- В ближайшее время участок под Роговской будет исключен из территориальной схемы обращения с отходами, - сказал он. - Думаю, это произойдет до конца ноября. Рядом с захоронением святого человека такой объект действительно не уместен.
Печально, что для понимания этого кубанским чиновникам потребовалось так много времени. Когда в 2014 году в стране началась мусорная реформа, Краснодарский край громко объявил, что намерен стать лидером в ее реализации. Однако "стараниями" местных чиновников участки под размещение современных межмуниципальных полигонов выбирались безответственно и зачастую просто на глазок, что наглядно подтверждает история с выбором участка под хутором Некрасова. По словам Андрея Рудомахи, также явно не подходящие участки были выбраны в Новокубанской, Крымской, Тихорецкой, Староминской и Абинской зонах. В результате в крае назревает мусорный коллапс - ни в одной из 11 зон не началось строительство современных комплексов.
И, главное, судя по всему, началась работа над ошибками: буквально вчера губернатор назначил на должность заместителя министра ТЭК и ЖКХ края известную экологическую активистку Марию Краснощекову, поручив ей кураторство сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Блокадница из Калужской области впервые в ноябре получит пенсию
Почти тридцать лет из-за бюрократических проволочек она была человеком без гражданства, не получая ни пенсии, ни пособий, даже "скорая" отказывалась к ней ехать из-за отсутствия медицинского полиса. Людмила родилась в Ленинграде за десять лет до войны, девочкой пережила блокаду - от первого до последнего дня. В 1978 году Людмила Минкина, супруг и трое детей переехали в Аджарию. В 1990-х Грузия отделилась, и Людмиле в паспорте СССР поставили грузинский штамп, который затем стоил ей 27 лет жизни без гражданства ("Нелегалка", "РГ" - Неделя" от 28.07.2021 г.). Когда в 1994 году Людмила приехала в Подмосковье и обратилась за получением российского гражданства, то получила отказ. Четыре года назад она переехала в Калужскую область, где так и продолжала жить на птичьих правах.
После того, как "Российская газета" на своих страницах рассказала о Людмиле Минкиной и передала в управление по вопросам миграции регионального УМВД координаты блокадницы, сотрудники этого ведомства разработали "дорожную карту" получения ею российского гражданства, сумели буквально за месяц пройти все необходимые согласования и оформить документы на получение женщиной паспорта. Обычно эта процедура занимает в восемь раз больше времени.
Учитывая преклонный возраст Людмилы Викторовны, сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Козельский" приезжали к ней домой, помогали в оформлении документов. В свою очередь в региональном управлении оформили российское гражданство по упрощенной процедуре. В конце июля заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Римма Буланцова сама приехала в Сосенский домой к Людмиле Викторовне Минкиной вручать паспорт вместе с коллегами из райотдела ("РГ" - Неделя" от 01.09. 2021 г.).
Теперь Людмила Викторовна получает социальную пенсию - 10 тысяч рублей, снимает квартиру вместе со своим внуком. Но вот разрешить проблему с жильем пока никак не получается.
В местной администрации им объяснили, что право-то на жилье Людмила Викторовна имеет, но, пока у нее не будет постоянной прописки, на очередь ее поставить не могут. А где взять эту постоянную прописку, ведь родни, которая могла бы прописать к себе блокадницу, нет...
Неужели бюрократия непобедима?
В семье незрячих астраханцев, героев публикаций "РГ", родилась вторая дочка
Девочка! Рост 51 см, вес 3200 граммов (фото Софии с мамой можно увидеть на с. 1). Все прошло хорошо. Было кесарево сечение. Операцию проводили под эпидуральной анестезией, так что я слышала первый крик нашей дочери", - сообщила нам мама Алена.
На первый взгляд, по оценкам медиков роддома, новорожденная здорова. Но родителей больше всего волнует вопрос - будет ли малышка видеть, ведь у их первенца, дочери Златы, врожденные проблемы с глазами наследственного характера. Однако пока дать точный ответ на этот вопрос нельзя. Осмотр у офтальмолога младенцы проходят минимум через месяц после рождения. Новорожденную назвали Софией. Пока к маме ее приносят на кормление по расписанию. После операции быть круглосуточно с ребенком Алене самой трудно. Да и еще пока молоко не пришло. Не исключено, что вскармливать малышку придется искусственно. "Со Златой они, мне кажется, очень похожи. Такие же крошечные пальчики, вздернутый носик, маленькие ушки. И даже запах тот же самый. Я так рада, что именно девочка у нас родилась, да и что разница в возрасте между детьми небольшая. Да, нам будет трудно поставить их на ноги. Но зато они будут самыми близкими и родными друг у друга", - говорит мама.
Беспокойство именно о зрении появившейся на свет девочки небеспочвенно. Ее отец незрячий, мама - с остаточным зрением. Их старшая дочь Злата также на инвалидности. Для обследования и постановки ей диагноза "РГ" в прошлом году организовала поездку в МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова. Там у ребенка выявили множественные врожденные патологии глаз. Было назначено консервативное лечение, прописаны очки.
Повторный визит в столичную клинику и возможная операция были запланированы на октябрь 2021 года. Но по семейным обстоятельствам поездку пришлось отложить. "Теперь с двумя дочками поедем в Москву, как только это станет возможно. Мы очень надеемся и верим, что у нашей Софочки будет все хорошо с глазками. Но проверить все необходимо", - говорят Русаковы.
Пока мама в роддоме, Злата с папой. "Принимаю поздравления! Спасибо! - улыбается Вячеслав. - С нетерпением ждем возвращения нашей мамы домой. Для второй дочки уже кроватку купили. На Авито взяли за 500 рублей - повезло. Пока Алена в больнице, я сам со Златой вожусь: могу и искупать, и переодеть, и поиграть. Только вот кормить мне ее самому сложновато".
Напомним, с главой семьи читатели "РГ" знакомы с 2015 года. Тогда он скитался по улицам вместе со своим псом-поводырем в ожидании положенной квартиры от государства. Слава - сирота. От рождения он видел, но, вероятно, из-за побоев в родной семье ослеп. Родителей лишили родительских прав, ребенка забрали. Но зрением его никто не занимался, и мальчик ослеп. Как выпускнику детдома, Вячеславу было положено жилье. Но вопрос затянулся. А когда у него появился поводырь, из общежития инвалида цинично выгнали: мол, с собаками там жить нельзя. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не вмешательство нашей газеты. После ряда публикаций сирота праздновал новоселье. Все это время мы поддерживали связь со Славой. Несколько лет назад он женился. Алена переехала в Астрахань из Челябинска, где у нее остался незрячий отец. В публикации "Славкино счастье" в ноябре прошлого года мы рассказали о том, как сложилась жизнь нашего героя. А также о том, какие проблемы волнуют необычную семью. Они не просили денег, не жаловались на судьбу. Единственное, что их волновало - это будет ли их дочь видеть. Но для живущих в темноте родителей проблематичен даже обычный поход в поликлинику.
История Русаковых тронула сердца многих читателей "РГ". Руку помощи им протянули добрые люди со всей страны. Тогда собранных денег хватило не только на поездку в федеральный медицинский центр, но и на приобретение всего необходимого для молодой семьи. Теперь им помощь нужна вновь.
О том, что Русаковы вновь ждут пополнения мы сообщили в День защиты детей ("Русаковы сильные"). А ближе к появлению ребенка на свет встал вопрос о няне для Златы. Пойти в специализированный детский сад она сможет только через год, туда принимают с трех лет. Справиться самой с двумя маленькими детьми любой маме тяжело, а невидящим родителям - особенно. Правда, собранных средств пока хватит лишь на оплату нескольких месяцев услуг помощницы.
Пока Алена в роддоме, мы помогаем семье в поисках хорошей няни. Как оказалось, найти ее сложно в любом регионе. Просто человек с улицы не подходит, нужна порядочная женщина с опытом и рекомендациями.
Для тех, кто захочет оказать финансовую помощь Русаковым, перевод возможен по номеру карты.
Карта Сбербанка N 2202200369879497. Получатель Алена Евгеньевна Р.
В случае возникновения дополнительных вопросов можно связаться с автором публикации корреспондентом "РГ" Еленой Мелиховой по электронной почте: lemena@list.ru