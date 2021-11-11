"Ростелеком" укрепил лидирующие позиции на рынке Центров обработки данных

Исследователи оценили доли рынка игроков по выручке и количеству стойко-мест, введенных в эксплуатацию, на конец 2020 года.

Развитием сервисов и инфраструктуры дата-центров занимается группа компаний "Ростелеком-ЦОД". На момент проведения исследования объем сети дата-центров компании составил 13170 стоек, расположенных в 31 дата-центре. Общая площадь машинных залов - 29858 квадратных метров, а совокупная мощность - 145,7 МВт. В 2021 году сохранились высокие темпы роста: компания запустила новый дата-центр на 300 стоек в Новосибирске, открыла ЦОД объемом 207 высоконагруженных стоек в Москве на площадке NORD.

"События 2020 года подстегнули спрос на услуги дата-центров, так как компании активно переходили в онлайн и внедряли новые инструменты цифровизации. Согласно прогнозам аналитиков, в 2021 году темпы роста рынка ЦОД будут значительно выше. "Ростелеком-ЦОД" стремится поддержать движение в этом направлении с помощью новых площадок в регионах, расширения дата-центров в Екатеринбурге, Удомле и Санкт-Петербурге, а также развития крупных столичных проектов", - отметил генеральный директор "Ростелеком-ЦОД" Павел Каплунов.

В ближайших планах компании завершить строительство флагманского проекта Москва-V - дата-центра уровня Tier IV на 2000 стоек. Помимо этого, к запуску готовится вторая очередь мега-ЦОД в Удомле на 800 стоек, а также новые проекты в Екатеринбурге и Нижнем-Новгороде.