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11.11.2021 10:30
Рубрика: Общество

Самая длинная пещера Крыма оказалась короче

Текст: Галия Шакирова (Симферополь)
В самой большой пещере Крыма Кизил Коба, она же Красная в селе Перевальное Симферопольского района завершилась ежегодная, 16-я по счету, экспедиция в рамках многолетнего исследовательского проекта. Она преподнесла участникам большой и неприятный сюрприз - при создании трехмерной модели пещеры она оказалось короче, чем считалось ранее.
Фото: Галия Шакирова/ РГ Фото: Галия Шакирова/ РГ
Фото: Галия Шакирова/ РГ

По официальным данным Российского союза спелеологов, протяженность Красной пещеры составляет 24 километра 430 метров. Хотя ранее неофициально поговаривали о 26 километрах. Это третий результат в России после Ботовской (69,7 километра) в Иркутской области и Большой Орешной (47 километров) в Красноярском крае. Однако свежие данные говорят о том, что Кизил Коба существенно короче, чем считалось ранее.

Фото: Галия Шакирова
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- У этой экспедиции было три задачи. Самая глобальная - топосъемка. Решили переснять все 100 процентов известной части пещеры с помощью современного оборудования и общемировой методики, - рассказал "РГ" председатель совета Российского союза спелеологов (РСС), ученый секретарь Русского географического общества (РГО) в Крыму и один из руководителей проекта "Кизил Коба" Геннадий Самохин.

По его словам, это работа для нескольких экспедиций. Но уже по итогам текущей расстояние от первого сифона (участок, полностью затопленный водой) до огромного 20-тиметрового подземного водопада Розовых струй сократилось более чем вдвое, с двух километров до 805 метров.

- Не знаем даже как говорить, что пещера может уменьшиться с 25 до 17 километров. Но придется говорить вслух, потому что это будет точно, - пояснил глава РСС.

По мнению Самохина, Кизил Кобу могли "переоценить" из-за погрешности в расчетах: "Дублянский (Виктор Николаевич Дублянский - геолог и спелеолог, профессор, "отец советской спелеологии" - Прим. "РГ") делал топосъемку маленькими кусочками. В результате накапливалась погрешность. "А у нас пролеты по 67 метров от точки до точки сразу", - объяснил Самохин.

Кроме того, шесть десятилетий назад Дублянский и его коллеги занимались исследованием Красной с помощью существующих на тот момент приборов и методик, часть из которых придумывали сами. Но наука не стоит на месте.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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- Применяем два типа съемки. Магистральный ход снимаем со штатива с поверками и дублирующими точками. Очень высокая точность. Погрешность всего 0,05 процента. У Дублянского было пять процентов. Для реперного хода набиваем точки (основу для шкалы измерений - Прим. "РГ") на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. Есть приборная база. Швейцарская фирма Leica делает дистометры, которые измеряют расстояние и угол наклона. Для наших целей в прибор впаивается плата компаса и программное обеспечение работы с планшетом/телефоном. Плюс меняются батарейки на пластиковый аккумулятор, чтобы не влияли на компас, - рассказал спелеолог.

После протягивания топонити на нее "нанизывают" костяк: обрисовывают каждый сталагмит и сталактит, озера, границы озер, глину, выступы и прочее. По мнению Самохина, это самое точное измерение, какое может быть на сегодня.

В случае, если прогнозы оправдаются, Красная уступит место в тройке самых длинных по совокупности всех ходов российских пещер Кулогорской Трое в Архангельской области. Ее текущий результат - 18 километров 600 метров. Впрочем, у Кизил Кобы еще остались козыри в виде не исследованных галерей.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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- Участок между третьим и пятым сифонами никогда не проходили. В четвертый сифон я нырял лет 10 назад. Но за ним еще один. Я в него нырнул и прошел метров 100. Но ходовик закончился и пришлось вернуться… Между Старой речкой и Академическим залом тоже есть сифон. В нем отвилка, уходящая параллельно Академическому залу. В него до конца никто не ходил. Петр Миненков (спелеоподводник, один из самых известных российских специалистов) нырнул, прошел некоторое расстояние, но вода сильно мутнеет. Причем, интересная стратификация - внизу чистая, а верхний слой - мутный. По основному ходу вся вода мутная. Возможно, есть какой-то другой приток. И опять- таки топосъемку этой части никто никогда не делал, - рассказал Самохин.

Кроме того, остается не пройденным завал в дальней части Красной пещеры.

- Мы остановились за шестым сифоном, шестым Обвальным залом. Еще метров 300-200, наверное, прошли и уперлись в глыбовый завал, который нужно копать. Но это очень сложно, - добавил глава РСС.

Фото: Галия Шакирова/ РГ

Справка "РГ"

Мировой лидер среди пещер по протяженности - карстовая система Мамонтова - Флинт-Ридж (образована соединяющимися пещерами: Мамонтова, Кристал, Флинт-Ридж, Грейт Оникс, Колоссаль, Проктор, Роппел). Расположена в 80 километрах от города Боулинг Грин, штат Кентукки на территории одноименного национального парка. На сегодняшний день известны более 627 километров ходов и галерей. Три основных уровня с перепадом высот - 90 метров. Это не окончательный результат. Каждый год исследований прибавляет десятки, а иногда сотни метров к общей длине. В пещеру ведет 21 вход, причем , некоторые пробиты специально, так как экскурсии в Мамонтову пещеру водят уже более века.

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