В Краснодаре появится служба реабилитации после COVID-19

В Краснодаре на базе поликлиники №7 разместят службу реабилитации после COVID-19. Услуги пациентам, перенесшим инфекцию, начнут оказывать в 2022 году, когда завершится капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона

- Поликлиника №7 Краснодара на стадии завершения капремонта. Здесь реализуется новый проект спортивной реабилитации. В том числе будет предусмотрена реабилитация переболевших коронавирусом, - отметила вице-губернатор Анна Минькова, которая накануне посетила медучреждение.

В четырехэтажном корпусе поликлиники обновляют два первых этажа, вентиляционную систему медицинской лаборатории. Ремонтные работы начались в трехэтажном здании - литере "З". Полным ходом развернулось благоустройство территории на площади одной тысячи квадратных метров.

В министерстве здравоохранения края сообщили, что под службу реабилитации в учреждении выделят отдельное крыло. Здесь пациентов будут принимать терапевт, пульмонолог, физиотерапевт. Предусмотрены консультации реабилитолога, возможность комплексного обследования, на основании которого формируется план восстановительного лечения.

Кстати, до конца года в регионе капитально отремонтируют 19 поликлиник в 15 районах по краевой госпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения". На эти цели из краевого бюджета направили 416 миллионов рублей.

Тем временем

В регионе отмечается продолжение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным краевого оперштаба, за последние стуки зарегистрировано 339 новых случаев заболевания. Всего же сначала пандемии диагноз подтвердился у 84 907 человек, 59 087 пациентов выписали с выздоровлением. 7879 больных спасти не удалось.