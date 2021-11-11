В Ростове пройдет XVI международный конкурс "Мир джаза"

В Ростове-на-Дону состоится XVI международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза".

- Международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза" уже стал одним из самых ожидаемых культурных событий в стране. Горд, что именно донская столица примет у себя лучших джазовых исполнителей, которые познакомят нас со своим творчеством, вновь объединят любителей джаза и создадут неповторимую атмосферу праздника в Ростове-на-Дону, - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Жюри конкурса возглавляет народный артист России Игорь Бутман, а в экспертный совет вошли известные джазовые музыканты Адам Терацуян, Александр Осейчук, Армен Уснунц, Андрей Бердников, Александр Канцберг и Виктор Бударин. Им предстоит оценить творчество музыкантов России, Армении и Казахстана.

Участники конкурса выступят в 11 номинациях: саксофон, флейта, кларнет, труба, тромбон, фортепиано, клавишные, гитара, бас-гитара, контрабас и ударные.

В рамках конкурса запланированы мастер-классы, творческие встречи, джем-сейшны, на которых молодые музыканты наиболее полно раскроют свои таланты, продемонстрируют мастерство спонтанной импровизации, умение взаимодействовать в различных составах ансамблей.

Предваряя главную программу в Таганроге состоится концерт, в котором по традиции участвуют лауреаты и дипломанты конкурса разных лет. А торжественное открытие конкурса запланировано в концертном зале Ростовского колледжа искусств 20 ноября. Гала-концерт с участием звезд джаза и музыкантов нового поколения состоится 22 ноября в Ростовском музыкальном театре.