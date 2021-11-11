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11.11.2021 09:48
Рубрика: Общество

Вакцинировавшимся студентам КубГУ выплатят по тысяче рублей

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Кубанский государственный университет решил поощрять своих студентов, прошедших вакцинацию от COVID-19. Если обучающийся в очной форме сделает прививку до 12 ноября, то в качестве материальной поддержки получит тысячу рублей. Об этом говорится в приказе ректора вуза Михаила Астапова, который подписан 10 ноября.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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- Начальнику финансово-экономического управления, главному бухгалтеру обеспечить выплату материальной поддержки в размере 1000 рублей каждому полностью вакцинированному до 12.11.2021 от коронавирусной инфекции обучающемуся очной формы обучения, обратившемуся за такой выплатой с заявлением в деканат факультета до 1 декабря 2021 года, - говорится в приказе.

Этот же документ предписывает усилить информационную работу о профилактике коронавируса. Деканам факультетов и директорам институтов поручено до 15 декабря обеспечить проведение прививок минимум 80 процентам студентов. Тем, кто до 15 декабря решит пройти вакцинацию, дадут выходной. При этом руководители факультетов будут нести персональную ответственность за количество вакцинированных учеников.

На тех студентов, у которых есть медотвод, приказ распространяться не будет.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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